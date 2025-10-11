október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar győzelem

1 órája

Magyarország–Örményország 2–0: megvan a „kötelező”, Rossi húzásai beváltak

Címkék#Gruber Zsombor#Lukács Dániel#vb selejtező#labdarúgás

A Puskás Arénában 2–0-ra nyert a válogatott, és feljött a vb-selejtezők F csoportjának második, pótselejtezőt érő helyére. A magyar–örmény meccs hősei Lukács Dániel és Gruber Zsombor voltak.

Szoljon.hu

A telt házas Puskás Arénában lejátszott magyar–örmény meccs 2–0-s hazai győzelemmel zárult a vb-selejtezők F csoportjának 3. fordulójában. Marco Rossi előzetesen „kötelező” sikerről beszélt, csapata pedig Lukács Dániel és Gruber Zsombor találataival teljesítette az elvárást, és feljött a pótselejtezőt érő 2. helyre.

gruber Zsombor a magyar–örmény meccsen szinte az utolsó percben talált be a kapuba
A gólszerző Gruber Zsombor a magyar–örmény meccsen
Fotó: MTI/Illyés Tibor

A kezdés előtt gyászszünettel emlékeztek meg a 85 évesen elhunyt Mezey Györgyre, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányára. A legendás mesteredző volt az utolsó, akinek sikerült kijuttatnia a nemzeti csapatot egy világbajnokságra, a tiszteletére fekete karszalagban léptek pályára a válogatott játékosai – számolt be róla az Origo. A válogatott támadósorának összetétele különös figyelmet kapott, mert Varga Barnabás eltiltás miatt hiányzott, Sallai Roland pedig nem állt rendelkezésre. Marco Rossi végül Lukács Dánielt jelölte középcsatárnak, a Puskás Akadémia játékosa pedig első válogatott kezdését góllal hálálta meg.

Az első félidőben a magyar csapat irányította a játékot. Szoboszlai Dominik szervezte a támadásokat, helyzetek is adódtak, ám Henri Avagjan több alkalommal védeni tudott, és a pontatlanságok is közbeszóltak. A fordulás után folytatódott a magyar fölény: Willi Orbán közel járt a gólhoz fejjel, majd az 56. percben Bolla Bendegúz finom indítása után Lukács Dániel a jobb alsó sarokba lőtt, így Magyarország megszerezte a vezetést.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A hajrában az örmény válogatott mindent egy lapra feltéve támadott, Tóth Balázs azonban nagy helyzetben hárítani tudott. A hosszabbításban végleg eldőlt a találkozó: Dárdai Márton lövését blokkolták, a kipattanó Gruber Zsombor elé került, aki közelről a kapuba lőtt. A Ferencváros támadója ezzel megszerezte első gólját a nemzeti csapatban.

A győzelemmel Magyarország megelőzte Örményországot, és a csoport második helyéről várhatja a folytatást.

Magyarország–Örményország 2–0 (0–0) – vb-selejtező, F csoport, 3. forduló
Gólok: 56. perc Lukács Dániel, 90+4. perc Gruber Zsombor
Magyarország: Tóth Balázs – Nego Loïc, Szalai Attila, Willi Orbán, Kerkez Milos (90. perc Dárdai Márton) – Schäfer András, Callum Styles (75. perc Vitális Milán) – Bolla Bendegúz (75. perc Osváth Attila), Tóth Alex (63. perc Nagy Zsolt), Szoboszlai Dominik – Lukács Dániel (63. perc Gruber Zsombor)
Helyszín: Puskás Aréna • Nézőszám: körülbelül 62 ezer • Játékvezető: Chris Kavanagh (angol)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu