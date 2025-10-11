Magyarország–Örményország 2–0: megvan a „kötelező”, Rossi húzásai beváltak

A telt házas Puskás Arénában lejátszott magyar–örmény meccs 2–0-s hazai győzelemmel zárult a vb-selejtezők F csoportjának 3. fordulójában. Marco Rossi előzetesen „kötelező” sikerről beszélt, csapata pedig Lukács Dániel és Gruber Zsombor találataival teljesítette az elvárást, és feljött a pótselejtezőt érő 2. helyre.

A gólszerző Gruber Zsombor a magyar–örmény meccsen

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A kezdés előtt gyászszünettel emlékeztek meg a 85 évesen elhunyt Mezey Györgyre, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányára. A legendás mesteredző volt az utolsó, akinek sikerült kijuttatnia a nemzeti csapatot egy világbajnokságra, a tiszteletére fekete karszalagban léptek pályára a válogatott játékosai – számolt be róla az Origo. A válogatott támadósorának összetétele különös figyelmet kapott, mert Varga Barnabás eltiltás miatt hiányzott, Sallai Roland pedig nem állt rendelkezésre. Marco Rossi végül Lukács Dánielt jelölte középcsatárnak, a Puskás Akadémia játékosa pedig első válogatott kezdését góllal hálálta meg.

Az első félidőben a magyar csapat irányította a játékot. Szoboszlai Dominik szervezte a támadásokat, helyzetek is adódtak, ám Henri Avagjan több alkalommal védeni tudott, és a pontatlanságok is közbeszóltak. A fordulás után folytatódott a magyar fölény: Willi Orbán közel járt a gólhoz fejjel, majd az 56. percben Bolla Bendegúz finom indítása után Lukács Dániel a jobb alsó sarokba lőtt, így Magyarország megszerezte a vezetést.

A hajrában az örmény válogatott mindent egy lapra feltéve támadott, Tóth Balázs azonban nagy helyzetben hárítani tudott. A hosszabbításban végleg eldőlt a találkozó: Dárdai Márton lövését blokkolták, a kipattanó Gruber Zsombor elé került, aki közelről a kapuba lőtt. A Ferencváros támadója ezzel megszerezte első gólját a nemzeti csapatban.

A győzelemmel Magyarország megelőzte Örményországot, és a csoport második helyéről várhatja a folytatást.

Magyarország–Örményország 2–0 (0–0) – vb-selejtező, F csoport, 3. forduló

Gólok: 56. perc Lukács Dániel, 90+4. perc Gruber Zsombor

Magyarország: Tóth Balázs – Nego Loïc, Szalai Attila, Willi Orbán, Kerkez Milos (90. perc Dárdai Márton) – Schäfer András, Callum Styles (75. perc Vitális Milán) – Bolla Bendegúz (75. perc Osváth Attila), Tóth Alex (63. perc Nagy Zsolt), Szoboszlai Dominik – Lukács Dániel (63. perc Gruber Zsombor)

Helyszín: Puskás Aréna • Nézőszám: körülbelül 62 ezer • Játékvezető: Chris Kavanagh (angol)