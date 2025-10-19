Ismét nyert és elkerült a kiesőhelyről a Martfű – galériával

Nem sokban különbözött a Martfűi LSE eddigi szereplése a szomszédvár Tiszaföldvár együttesének produktumától az NB III. Délkeleti csoportjában. A közöttük lévő hat pont előny előbbiek javára viszont azt eredményezi, hogy a többi kiesőjelölt sarkában topog egyelőre Koncz Zsolt csapata. A Csepel elleni mostani mérkőzés viszont olyan megméretése volt a játékosoknak, amelyet szinte muszáj volt megnyerniük ahhoz, hogy életben tartsák esélyeiket a folytatás előtt. Vendégük viszont – a Dunaharaszti elleni kiütéses győzelmét látva – úgy tűnt, hogy jó formában érkezett Martfűre.

Fontos győzelmet aratott a Martfűi LSE a Csepel ellen

Fotó: Kiss János

NB III Délkeleti csoport, 12. forduló

Martfűi LSE–Csepel SC 1–0 (1–0)

Martfű, 200 néző, vezette: Kiss Márkó (Csákó P., Döbröntey G.)

Martfű: Kenyeres – Mészáros Gy. (Hunya, 61.), Székely D., Bogdán, Antman – Balla – Bidzilya (Prozlik, a szünetben), Kinyig (Fődi, 80.), Mahler, Vona (Horváth K., 80.) – Kalmár F. (Bódai, 63.). Edző: Koncz Zsolt.

Gólszerző: Kinyig (2.)

A siker reményében Koncz Zsolt kissé felforgatta csapatát a mérkőzést megelőzően – beválni látszott a taktikai húzás, hiszen már a második percben vezetést szerzett csapata. A folytatásban voltak ugyan szép támadások is – egy az ellenfél részéről is –, de inkább a küzdelem dominált.