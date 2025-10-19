október 19., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Ismét nyert és elkerült a kiesőhelyről a Martfű – galériával

Fontos sikert aratott Koncz Zsolt csapata. Második hazai mérkőzését nyerte meg ugyanis vasárnap délután a Martfűi LSE idén az NB III. Délkeleti csoportban, a 12. fordulóban aratott győzelmével pedig el is került a kieső pozícióból csapatuk. Már az elején előnybe került a gárda, amit ezen a tipikus egygólos találkozón a végéig meg is tudtak őrizni. Újra csapatként funkcionáltak a fiúk, ami szezonbeli negyedik sikerüket eredményezte.

Jegesi László

Nem sokban különbözött a Martfűi LSE eddigi szereplése a szomszédvár Tiszaföldvár együttesének produktumától az NB III. Délkeleti csoportjában. A közöttük lévő hat pont előny előbbiek javára viszont azt eredményezi, hogy a többi kiesőjelölt sarkában topog egyelőre Koncz Zsolt csapata. A Csepel elleni mostani mérkőzés viszont olyan megméretése volt a játékosoknak, amelyet szinte muszáj volt megnyerniük ahhoz, hogy életben tartsák esélyeiket a folytatás előtt. Vendégük viszont – a Dunaharaszti elleni kiütéses győzelmét látva – úgy tűnt, hogy jó formában érkezett Martfűre.

Martfűi LSE, labdarúgás, NB III
Fontos győzelmet aratott a Martfűi LSE a Csepel ellen
Fotó: Kiss János

NB III Délkeleti csoport, 12. forduló

Martfűi LSE–Csepel SC 1–0 (1–0)

Martfű, 200 néző, vezette: Kiss Márkó (Csákó P., Döbröntey G.)

Martfű: Kenyeres – Mészáros Gy. (Hunya, 61.), Székely D., Bogdán, Antman – Balla – Bidzilya (Prozlik, a szünetben), Kinyig (Fődi, 80.), Mahler, Vona (Horváth K., 80.) – Kalmár F. (Bódai, 63.). Edző: Koncz Zsolt.

Gólszerző: Kinyig (2.)

A siker reményében Koncz Zsolt kissé felforgatta csapatát a mérkőzést megelőzően – beválni látszott a taktikai húzás, hiszen már a második percben vezetést szerzett csapata. A folytatásban voltak ugyan szép támadások is – egy az ellenfél részéről is –, de inkább a küzdelem dominált.

Martfűi LSE–Csepel meccs

Fotók: Kiss János

A második félidőben továbbra is tipikusan egygólos meccsnek nézett ki a találkozó, de a Martfű azért lezárhatta volna a meccset hamarabb, Kalmár Ferenc kapufáról kipattanó lövését azonban Kinyig Milán kisodródott helyzetben a kapu mellé lőtte. A hajrában pedig Fődi Zsolt visszagurítása után Bódai Nándor próbálkozását blokkolták a védők. Az ellenfél elsősorban felívelésekkel kísérletezett, az utolsó pillanatokban pedig a közeli szabadrúgásuk jelentett némi veszélyt, de összességében megérdemelt hazai győzelem született.

Koncz Zsolt: – Végre csapatként játszottunk és a cserék is jól szálltak be a meccsbe. Nagyon sok gólt kaptunk eddig, nagyon örülünk, hogy most végre érintetlen maradt a kapunk. Továbbra is ilyen egységesnek kell maradnunk, ez esetben számíthatunk újabb sikerekre.

 

