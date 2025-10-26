október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

36 perce

Bravúros sikert aratott a Martfű Dabason

Címkék#Meton-FC Dabas SE#NB III#martfűi lse#labdarúgás

Kissé meglepő, de annál örvendetesebb győzelmet aratott az NB III. 13. fordulójában a Martfűi LSE a hétvége előtt még harmadik helyezett Dabas otthonában. A szünetben még a hazai csapat vezetett, a folytatás azonban már a vendégek forgatókönyve szerint alakult, Koncz Zsolt együttese három remekbe szabott góllal állva hagyta ellenfelét és megfordította a mérkőzést.

Jegesi László

A hírek szerint múlt heti győzelmük jobb hangulatot hozott öltözőjükbe és friss erőt is kölcsönzött a Martfűi LSE játékosainak. Sikerükkel jelen pillanatban alattuk húzták meg a kieső vonalat, ami szintén lelki támaszt nyújtott a futballistáknak. A dobogós helyen tanyázó Dabas azonban egy újabb nehéz feladat elé állította a martfűieket, akik most nagyobb önbizalommal néztek a következő kihívás elé.

Martfűi LSE, labdarúgás, NB III
A kék mezes Martfűi LSE megérdemelten győzött a Dabas otthonában
Fotó: Kiss János/MW-archív

NB III Délkeleti csoport, 13. forduló

Meton-FC Dabas SE–Martfűi LSE 1–3 (1–0)

Dabas, 200 néző, vezette: Varga Flórián (Elischer M., Szilágyi Zs.)

Martfű: Kenyeres – Bidzilya (Bódai, 75.), Mészáros Gy. (Hunya, 75.), Székely D., Bogdán B. (Prozlik, a szünetben), Antman – Mahler, Balla Z., Kinyig (Fődi, 90+3.), Vona – Kriska (Horváth K. 90+2.). Edző: Koncz Zsolt.

Gólszerzők: Jakab D. (41. – tizenegyesből), ill. Mahler (58.), Kriska (89.), Horváth K. (90+4.)

A mérkőzés elején tudatosan adta át ellenfelének a területet a vendégcsapat. A Dabas enyhe mezőnyfölénye jellemezte ezt a játékrészt, de igazán komoly helyzetet nem tudtak kidolgozni Kenyeres Zsombor kapuja előtt. Mégis előnnyel vonulhattak pihenőre, mert elég volt egy kisebb figyelmetlenség a Pest vármegyei gárda számára, hogy betaláljon a Martfű hálójába egy tizenegyesnek köszönhetően.

A második félidő már sokkal inkább a vendégek szája íze szerint alakult –  a jóval kiegyenlítettebb küzdelemben egy labdaszerzésből indított jobb oldali támadás nyomán sikerült kiegyenlíteniük az állást (1–1). Ezt követően még nagyobb terület nyílt a hazaiak védelme mögött, amit a találkozó végén ki is használt a Martfű. A hajrában a bal szélen bontakozott ki a vendégek újabb akciója, amely után Kriska Norbert révén a vezetést is megszerezte Koncz Zsolt csapata (1–2). Nem elégedtek meg azonban a minimális előnnyel a fiúk és a hosszabbításban a két perccel azelőtt csereként beállt Horváth Krisztián erőszakossága és helyzetfelismerése újabb találattal biztossá tette győzelmüket (1–3).

Koncz Zsolt: – Szép eredményt értünk el, büszke vagyok a csapatra. Alázatosan, fegyelmezetten és koncentráltan játszottak a fiúk, és azt hiszem, hogy végre sikerült eltalálni azt az együttest, amelyik a legjobb eséllyel vehette fel a harcot a Dabas ellen. Mindenki várja a folytatást, de előtte még az ajándéknak számító Paks elleni kupameccs jön szerdán, amelyen nagyon szeretnénk tisztességgel helytállni.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu