Bravúros sikert aratott a Martfű Dabason

A hírek szerint múlt heti győzelmük jobb hangulatot hozott öltözőjükbe és friss erőt is kölcsönzött a Martfűi LSE játékosainak. Sikerükkel jelen pillanatban alattuk húzták meg a kieső vonalat, ami szintén lelki támaszt nyújtott a futballistáknak. A dobogós helyen tanyázó Dabas azonban egy újabb nehéz feladat elé állította a martfűieket, akik most nagyobb önbizalommal néztek a következő kihívás elé.

A kék mezes Martfűi LSE megérdemelten győzött a Dabas otthonában

Fotó: Kiss János/MW-archív

NB III Délkeleti csoport, 13. forduló

Meton-FC Dabas SE–Martfűi LSE 1–3 (1–0)

Dabas, 200 néző, vezette: Varga Flórián (Elischer M., Szilágyi Zs.)

Martfű: Kenyeres – Bidzilya (Bódai, 75.), Mészáros Gy. (Hunya, 75.), Székely D., Bogdán B. (Prozlik, a szünetben), Antman – Mahler, Balla Z., Kinyig (Fődi, 90+3.), Vona – Kriska (Horváth K. 90+2.). Edző: Koncz Zsolt.

Gólszerzők: Jakab D. (41. – tizenegyesből), ill. Mahler (58.), Kriska (89.), Horváth K. (90+4.)

A mérkőzés elején tudatosan adta át ellenfelének a területet a vendégcsapat. A Dabas enyhe mezőnyfölénye jellemezte ezt a játékrészt, de igazán komoly helyzetet nem tudtak kidolgozni Kenyeres Zsombor kapuja előtt. Mégis előnnyel vonulhattak pihenőre, mert elég volt egy kisebb figyelmetlenség a Pest vármegyei gárda számára, hogy betaláljon a Martfű hálójába egy tizenegyesnek köszönhetően.

A második félidő már sokkal inkább a vendégek szája íze szerint alakult – a jóval kiegyenlítettebb küzdelemben egy labdaszerzésből indított jobb oldali támadás nyomán sikerült kiegyenlíteniük az állást (1–1). Ezt követően még nagyobb terület nyílt a hazaiak védelme mögött, amit a találkozó végén ki is használt a Martfű. A hajrában a bal szélen bontakozott ki a vendégek újabb akciója, amely után Kriska Norbert révén a vezetést is megszerezte Koncz Zsolt csapata (1–2). Nem elégedtek meg azonban a minimális előnnyel a fiúk és a hosszabbításban a két perccel azelőtt csereként beállt Horváth Krisztián erőszakossága és helyzetfelismerése újabb találattal biztossá tette győzelmüket (1–3).

Koncz Zsolt: – Szép eredményt értünk el, büszke vagyok a csapatra. Alázatosan, fegyelmezetten és koncentráltan játszottak a fiúk, és azt hiszem, hogy végre sikerült eltalálni azt az együttest, amelyik a legjobb eséllyel vehette fel a harcot a Dabas ellen. Mindenki várja a folytatást, de előtte még az ajándéknak számító Paks elleni kupameccs jön szerdán, amelyen nagyon szeretnénk tisztességgel helytállni.