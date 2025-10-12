október 12., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Nagy verést kapott a Martfű Monoron

#csapat#Dorcsák Zoltán#Tiszaföldvár#Dabas#NB III

Nem a Martfű elképzelései szerint alakult a meccs eleje, a hatodik percben már két góllal vezetett a hazai csapat, fél óra múltán pedig három volt a különbség az együttesek között. Ebből ugyan két találat is erősen potyaízű volt, a játék képe alapján pedig nem szabadott volna ekkora előnnyel pihenőre vonulnia a pályaválasztónak. A folytatás sem ígért sok jót, a csapatként funkcionáló Monor játékosai alázatosan tették a dolgukat és ilyen arányban is megérdemelten nyerték a találkozót.

Jegesi László

A Tiszaföldvár elleni győzelemmel a sorrendben hat vereséget hozó szakaszát zárta le a bajnokságnak a Martfű. Nagyon ráfért már a csapatra a siker, és a tiszazugiak abban bíznak, hogy egy felfelé vezető út kezdete lehet a legutóbbi három pont megszerzése. Kétségtelen, hogy a Monor a meccs esélyese, ám úgy tartják, hogy a mezőnyben nincs legyőzhetetlen ellenfél, ezért ide sem utazik eleve feltartott kezekkel Koncz Zsolt együttese és fegyelmezett, taktikus játékkal szerették volna megnehezíteni a Pest vármegyei gárda dolgát.

martfűi lse
Nem sikerült győzelemmel zárnia a mérkőzést a Martfűi LSE-nek Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Monor SE - Martfűi LSE 5-0 (3-0)

Monor, 150 néző, vezette: Kiss Dávid (Bereczki, Döbröntey)

Gólszerzők: Bálint (1., 6.), Kapronczay (31.), Agócs (56.), Retter (71.)

Martfű: Kenyeres - Prozlik, Székely D. (Kinyig 66.), Balla, Bogdán, Antman - Bidzilya (Horváth K. 76.), Ács M., Mahler, Bódai - Kriska (Fődi 46.). Edző: Koncz Zsolt.

Már a hatodik percben két gólos hazai vezetést regisztrált az eredményjelző, a vendégek kapusa nem jeleskedett az első, majd a harmadik találatnál sem. A fölényes monori vezetés ellenére nem játszott alárendelt szerepet a Martfű, a fegyelmezett házigazda azonban végig alázatosan tette a dolgát úgy támadásban, mint védekezésben egyaránt, így teljesen megérdemelten vezetett már az első játékrészben is három góllal.

A második félidőben továbbra is bátran építkezett a Pest vármegyei együttes, de a szórványos vendég akcióknál is fegyelmezetten visszazárt a folytatásban. Biztos vezetésük tudatában sem álltak le és további két találattal terhelték meg ellenfelük hálóját. A labdarúgás valamennyi elemében jobb Monor ilyen arányban is megérdemelten nyerte a mérkőzést.

Koncz Zsolt, a vendégek edzője: Ezúttal sem játszottunk alázatosan és a legegyszerűbb utasításokat is képtelenek voltunk végrehajtani a pályán. Most már komolyan el kell gondolkodnunk azon, hogy valójában hol a helyünk ebben a futballban.


 

