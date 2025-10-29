október 29., szerda

Labdarúgás / Magyar Kupa

1 órája

Sztárcsapat érkezett Martfűre – Böde Dánielék lépnek pályára a Magyar Kupában

Címkék#Martfűi LSE#Paksi FC#Magyar Kupa

Óriási fegyvertény lenne a hazai csapat továbbjutása, de a papírforma szerinte nem a Martfűi LSE a találkozó esélyese.

Kovács Levente

Izgatottan várták a szurkolók Martfűn az NB I. listavezetőjének, a Paksi FC-nek az érkezését szerdán. A Magyar Kupa negyedik fordulójában ugyanis a Martfűi LSE az elmúlt két kiírás győztesét látta vendégül.

martfűi lse
Böde Dániel szemből a kezdőcsapatban kapott helyet a Martfűi LSE elleni kupamérkőzésen
Fotó: Kovács Levente

Az atomvárosiak legutóbb a Szajollal találkoztak a sorozatban, az akkor két gólt szerző Böde Dániel pedig ezúttal a kezdőcsapatban kapott helyet. A szurkolók árgus szemekkel figyelték már a bemelegítéskor is a válogatott támadót, miközben az esélyeket latolgatták. Volt aki meglepetésre számított, de olyan is akadt, aki kár azt ünnepként éli meg, hogy a városba érkezett a paksi együttes.

 

