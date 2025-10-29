Ezúttal Martfűre látogatnak Böde Dánielék

Nem jellemző, hogy a Magyar Kupa negyedik fordulójában még három vármegyei csapatunk is érdekelt legyen, most viszont a Karcagi SC, a Martfűi LSE és a Tiszafüredi VSE is kivívta, hogy a legjobb tizenhat közé jutásért játszhasson. A megváltozott szabályok miatt – sorsolással döntik már el a pályaválasztói jogot – azonban utóbbi gárda idegenbe kényszerült, az NB II-es Kecskemét otthonában kellene továbblépnie. A többiek hazai pályán fogadják aktuális ellenfeleiket, a másodosztályban szereplő nagykunságiak csoportbeli riválist, a Csákvárt kapták, amellyel tíz napja bajnoki mérkőzésen is találkoztak. A martfűi együtteshez pedig a kupaspecialista, a legutóbbi két kiírás győztese és az NB I jelenlegi listavezetője, a Paksi FC látogat.



Ezúttal a Martfűi LSE védőire vár a feladat, hogy megállítsák Böde Dánielt.

Fotó: Mészáros János

MOL Magyar Kupa, 4. forduló

Karcagi SC (NB II.)–Aqvital FC Csákvár (NB II.)

Karcag, szerda 12.30

A másodosztályú bajnokságban eddig jóval erőn felül szereplő Karcag vasárnap pont nélkül maradt Kecskeméten. A vereséghez egyértelműen a második félidei gyenge teljesítmény vezetett, a játékosokra rá sem lehetett ismerni fordulás után Varga Attila edző értékelése szerint. Ennek okát boncolgatják a szerdai kupamérkőzésig is, jelenleg egyes labdarúgók fáradtságánál észszerűbb magyarázatot nem talált a szakmai stáb. A kooperációs játékosaik – Hornyák Csaba, Kohut Máté, Mona Árpád, Engedi Márk, Regenyei Gergő – kupameccsen nem léphetnek pályára a szabályok értelmében, Hidi Patrik, Székely Dávid, Fazekas Lóránt és Szekszárdi Tamás pedig sérültek vagy betegek, így az eddig kevesebbet szereplő futballisták is több lehetőséget kapnak majd.

A Csákvár már nem ismeretlen a nagykunságiak számára, hiszen tíz nappal ezelőtt megmérkőztek a Liget úti Sporttelepen velük. Az akkori 1–0-s győzelem viszont nem csak a három pont megszerzése miatt marad emlékezetes. Talán a szezon legjobb első félidejét produkálta a csapat, sok helyzetet teremtve a mezőny eddig legkevesebb gólt kapó együttesének kapuja előtt. Nem volt tehát érdemtelen a siker, a karcagi közönség pedig várja az újabbat és reméli, hogy kedvencei ott folytatják, ahol a bajnoki találkozón abbahagyták. Nem lesz könnyű megismételni ezt a teljesítményt, a hazai gárda azonban szeretné a kupameccsen is megőrizni hibátlan hazai mérlegét.