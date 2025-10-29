1 órája
Ezúttal Martfűre látogatnak Böde Dánielék
Ismét vármegyénkbe látogat a Magyar Kupa címvédője, a Paksi FC. A negyedik fordulóban ugyanis a Martfűi LSE látja majd vendégül Böde Dánieléket, akik az előző körben a Szajolt búcsúztatták. Emellett ráadásul térségünk még további két csapata is érdekelt lesz szerdán, hiszen a Karcagi SC a Csákvárt fogadja, a Tiszafüredi VSE pedig Kecskemétre utazik.
Nem jellemző, hogy a Magyar Kupa negyedik fordulójában még három vármegyei csapatunk is érdekelt legyen, most viszont a Karcagi SC, a Martfűi LSE és a Tiszafüredi VSE is kivívta, hogy a legjobb tizenhat közé jutásért játszhasson. A megváltozott szabályok miatt – sorsolással döntik már el a pályaválasztói jogot – azonban utóbbi gárda idegenbe kényszerült, az NB II-es Kecskemét otthonában kellene továbblépnie. A többiek hazai pályán fogadják aktuális ellenfeleiket, a másodosztályban szereplő nagykunságiak csoportbeli riválist, a Csákvárt kapták, amellyel tíz napja bajnoki mérkőzésen is találkoztak. A martfűi együtteshez pedig a kupaspecialista, a legutóbbi két kiírás győztese és az NB I jelenlegi listavezetője, a Paksi FC látogat.
MOL Magyar Kupa, 4. forduló
Karcagi SC (NB II.)–Aqvital FC Csákvár (NB II.)
Karcag, szerda 12.30
A másodosztályú bajnokságban eddig jóval erőn felül szereplő Karcag vasárnap pont nélkül maradt Kecskeméten. A vereséghez egyértelműen a második félidei gyenge teljesítmény vezetett, a játékosokra rá sem lehetett ismerni fordulás után Varga Attila edző értékelése szerint. Ennek okát boncolgatják a szerdai kupamérkőzésig is, jelenleg egyes labdarúgók fáradtságánál észszerűbb magyarázatot nem talált a szakmai stáb. A kooperációs játékosaik – Hornyák Csaba, Kohut Máté, Mona Árpád, Engedi Márk, Regenyei Gergő – kupameccsen nem léphetnek pályára a szabályok értelmében, Hidi Patrik, Székely Dávid, Fazekas Lóránt és Szekszárdi Tamás pedig sérültek vagy betegek, így az eddig kevesebbet szereplő futballisták is több lehetőséget kapnak majd.
A Csákvár már nem ismeretlen a nagykunságiak számára, hiszen tíz nappal ezelőtt megmérkőztek a Liget úti Sporttelepen velük. Az akkori 1–0-s győzelem viszont nem csak a három pont megszerzése miatt marad emlékezetes. Talán a szezon legjobb első félidejét produkálta a csapat, sok helyzetet teremtve a mezőny eddig legkevesebb gólt kapó együttesének kapuja előtt. Nem volt tehát érdemtelen a siker, a karcagi közönség pedig várja az újabbat és reméli, hogy kedvencei ott folytatják, ahol a bajnoki találkozón abbahagyták. Nem lesz könnyű megismételni ezt a teljesítményt, a hazai gárda azonban szeretné a kupameccsen is megőrizni hibátlan hazai mérlegét.
Martfűi LSE (NB III.)–Paksi FC (NB I.)
Martfű, szerda, 12.30
Úgy tűnik, hogy hosszú heteken át tartó gyengélkedéséből magára talált a Martfű, sorrendben két bajnoki mérkőzésen is győzedelmeskedett. A legutóbbi dabasi siker meglepetésként hatott, de csak annak, aki nem látta a találkozót. A vendégek ugyanis végig nagyon fegyelmezetten és alázatosan tették a dolgukat és hátrányból felállva nyerték meg a mérkőzést. Igaz, hogy csak a hajrában szerezték meg a mindent eldöntő gólokat, vasárnapi teljesítményük alapján abszolút rászolgáltak a három pontra. A kissé váratlan siker azért is jött jókor számukra, mert remek hangulatot teremtett az öltözőben a Paks elleni meccs előtt.
– Minden bizonnyal nagy élmény lesz ez a meccs számunkra, hiszen hazánk egyik legjobb csapata érkezik hozzánk, példamutató az, ahogy ez a klub felépítette magát kizárólag magyar játékosokkal – jellemezte ellenfelüket Koncz Zsolt a Martfű edzője. – Megtiszteltetés számunkra, hogy őket fogadhatjuk, a játékosainknak talán soha vissza nem térő alkalom kínálkozik játszani ellenük. Nem feltartott kezekkel lépünk majd pályára, szeretnénk kihozni magunkból a maximumot, méltóképpen képviselni a várost és kiszolgálni a közönséget szerdán kora délután. Az, hogy ez mire lesz elég, csak a meccsen dől majd el, de a csodát sem zárnám ki még most.
A Paks a legutóbbi körben Szajolban jutott tovább egy olyan meccsen, ahol egyértelműen lehetett dicsérni a vármegyei bajnokságban szereplő csapatot is, hiszen küzdelemre késztette jónevű riválisát, amely épp hétvégén veszítette el első mérkőzését a bajnokságban, a DVTK ellen.
Több, legutóbb kezdő játékosát a padra ülteti most a hazai tréner, de szeretné számukra is megadni a lehetőséget majd a találkozó folyamán.
Kecskeméti TE (NB II.)–Tiszafüredi VSE (NB III.)
Kecskemét, szerda, 17.00
Szerencsétlen vereséget szenvedett vasárnap hazai pályán a Tiszafüred a Sényő ellen, hiszen két góllal is vezetett már, majd egy óriási helyzet nyomán le is zárhatta volna mérkőzését. Nem így történt, a vendégek pedig éltek az alkalommal, egyenlítettek, majd az elmúlt négy szezont a Tisza-tó partján lehúzó Mácsai László góljával a hajrában fordítaniuk is sikerült. Ráadásul a hazaiak kapusa, Lisztes Bence kézsérülés miatt hosszú hetekre kidőlt a sorból. Még a rendkívül peches vereség feldolgozása alatt van a csapat, de már itt a következő megméretés, a KTE elleni kupaderbi.
A találkozóra Kecskeméten kerül sor, az MLSZ új szabálya szerint ugyanis nem élvez elsőbbséget az alacsonyabb osztályú együttes, a sorsolás szeszélyére van bízva, hogy ki a pályaválasztó. A villanyfényes meccsen a fent említett Lisztesen kívül Balogh Máté sem áll majd csapata rendelkezésére, rajtuk kívül azonban mindenki kész megvívni a harcot magasabb osztályú és újra NB I-es terveket szövögető ellenfelével szemben. A Bács-Kiskun vármegyeiek vasárnap a Karcagot győzték le bajnokin, a kupában pedig még nagyobb skalpot gyűjtöttek be, az előző körben az első osztályú Újpest két vállra fektetésével.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!