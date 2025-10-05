október 5., vasárnap

Labdarúgás / NB III.

1 órája

Helyzetei alapján megérdemelt a Martfű sikere – galériával

Címkék#Martfűi LSE#Tiszaföldvár SE#NB III#labdarúgás

Mint ahogy azt várni lehetett, nagy küzdelemben dőlt el a pontok sorsa az NB III. Délkeleti csoportjának szomszédvári rangadóján, a Martfűi LSE–Tiszaföldvár SE összecsapáson.

Jegesi László

Szó szerint alsóházi rangadóra került sor Martfűn vasárnap kora délután az NB III. Délkeleti csoportjában. A tabella utolsó és annak előtti helyezettje csapott össze egy sorsdöntőnek is minősíthető találkozó keretén belül. A két rendkívül gyengén muzsikáló együttes találkozóján hazai győzelem esetén a Martfűi LSE pontszámban akár be is foghatta volna közvetlen riválisait, a Tiszaföldvár SE viszont egy esetleges sikerrel utolérhette volna a házigazdát a tabellán. A döntetlen egyiküknek sem kedvezett, ám a meccs előtt megjósolhatatlan volt, kinek kedvez majd a szerencse a tizedik fordulóban.

Szoros meccset játszottak a szomszédvári rangadón, amely győztese végül a kék mezes Martfűi LSE csapata lett
Fotó: Nagy Balázs

A Martfű végig többet támadott, mint ellenfele, akik előtt kevés lehetőség adódott a mérkőzés folyamán. A házigazda viszont több helyzetet is kidolgozott a kilencven perc alatt, és ezek közül ugyan csak egyet sikerült értékesítenie, de győzelme így is megérdemelt.

NB III., Délkeleti csoport

Martfűi LSE–Tiszaföldvár SE  1–0 (1–0)

Martfű, 150 néző, vezette: Varga Flórián (Elischer M., Törtei M.)

Martfű: Kenyeres – Székely D., Balla (Mészáros Gy., 81.), Bogdán B. – Prozlik, Kinyig (Fődi, 60.), Mahler, Bidzilya (Bódai, 35.), Antman – Kalmár F. (Hunya, 81.), Kriska. Edző: Koncz Zsolt.

Tiszaföldvár: Szalontai (Bartók, 47.) – Berta, MURÁR, Nagy S., Lőrincz – Oravecz, Haraszin - Szabó N. (Bánki-Horváth P., 19.), Milencovici, POVÁZSAI – Pataki Z. Edző: Korom Tibor.

Gólszerző: Mahler (43.)

Az alsóházi rangadó nagyobb esélyesének mindenképp a hazai csapat számított, a Martfű ennek megfelelően támadólag is lépett fel mindjárt a találkozó elején. Több helyzetet dolgozott ki, mint ellenfele, akiknek sok energiáját emésztette fel a védekezés. Alig-alig jutottak el a fiatal kapus, Kenyeres Zsombor kapujáig, míg a házigazda néhány alkalommal veszélyeztetett. Gólt azonban csak az első játékrész hajrájában sikerült elérniük, ráadásul elég furcsa körülmények között. A vendégek hálóőre egy ütközés nyomán a Martfű játékosával együtt a füvön maradt, amit a szemfüles Mahler Gergő egy csel után ki is használt, az üresen maradt kapuba lőtte csapata vezető gólját (1–0).

Fordulás után a vendégek előtt is akadt már lehetőség, ám támadójuk mellé lőtte a helyzetet. Ettől függetlenül a pályaválasztó irányította ebben a félidőben is a játékot, és érződött, hogy egy újabb találattal végleg lezárhatja a mérkőzést. Nem tudta azonban bevinni a kegyelemdöfést Koncz Zsolt együttese, de győzelme így sem forgott igazán veszélyben. Megszerzett három pontjával viszont tartja a lépést közvetlen riválisaival, míg ellenfele leszakadni látszik.

Martfűi LSE–Tiszaföldvár SE, NB III., Délkeleti csoport, 10. forudló

Fotók: Nagy Balázs

Koncz Zsolt, a Martfűi LSE vezetőedzője: – A legfontosabb a győzelem megszerzése volt ezen a találkozón. Hazai pályán ez volt az első sikerünk ebben a szezonban, amely remélhetően építőleg hat majd ránk és pozitívan a folytatásra.

Korom Tibor, a Tiszafüred SE vezetőedzője: –Egy küzdelmes és hazai részről durva mérkőzésen martfűi győzelem született ugyan, ennek ellenére csak megemelni tudom játékosaim előtt a képzeletbeli kalapomat. A körülmények finoman szólva nem bennünket segítettek, a gól előtt a kapusunk sérülése miatt le kellett volna fújni a játékvezetőnek az akciót. Egy pontot megérdemeltünk volna a mai mérkőzésen.

