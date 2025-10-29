Méltó ellenfele volt a címvédő Paksnak a Martfű – videóval

A Magyar Kupa legutóbbi két kiírásának győztese, a Paksi FC a negyedik fordulóban ismét vármegyénkbe látogatott. Bognár György együttese szeptemberben a Szajollal találkozott, a negyedik körben pedig a Martfűi LSE fogadta az atomvárosiakat.

Szabó János (bal oldalt, csíkos mezben) fejesével szerezte meg a vezetést a Paksi FC a Martfűi LSE ellen

Fotó: Pesti József

Magyar Kupa, 4. forduló

Martfűi LSE–Paksi FC 1–4 (1–1)

Martfű, 600 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Topálszki Szabin)

MARTFŰ: Kenyeres – Prozlik (Madarassy, 76.), Hunya, Székely D., Antman (Ács M., 71.) – Bogdán, Balla (Bódai, 60.) – Fődi (Vona, 60.), Kinyig, Mahler – Horváth K. (Kriska N., 71.) Vezetőedző: Koncz Zsolt

PAKS: Gyetván – Kinyik (Éger Zs. 80.), Szekszárdi M., Szabó J. – Hinora, Balogh B., Pető M. (Gyurkits 54.), Haraszti (Horváth K. 65.), Silye – Böde (Májik, 65.), Galambos (Tóth B., 54.) Vezetőedző: Bognár György

Gólszerzők: Kinyig (29.), ill. Szabó J. (22.), Böde (58., 62.), Balogh B. (79.).

Jól indult a találkozó, felváltva forogtak veszélyben a kapuk az első félidő nagy részében. Rögtön a meccs előtt mindkét csapat igyekezett korán megszerezni: előbb Antman Joshua beadását tisztázták veszélyes helyről a paksi védők, majd a túloldalon a vendégek előtt is adódott egy hasonló szituáció, ám egyikből sem született gól.

A nyolcadik percben ismét a Tolna vármegyeiek veszélyeztettek, Hinora Kristóf beadása után Galambos János találta el közelről a felsőlécet. Nem voltak megilletődve Koncz Zsolt tanítványai sem, akik főleg kontrákra építkeztek. Egy szöglet után Fődi Zsolt próbálkozott, fejesét azonban a kapu torkából még sikerült menteniük a védőknek. Néhány perccel később pedig a martfűiek kotorták ki a labdát még a gólvonal előtt, hiába reklamáltak gólt a vendégek, maradt a 0–0.

Nem sokáig, a 22. percben ugyanis ismét Galambos veszélyeztetett, ekkor még Kenyeres Zsombor bravúrral tudott hárítani, de az ebből fakadó szöglet után már tehetetlen volt, Szabó János szerezte meg a vezetést. Erre is volt válasza azonban a martfűi csapatnak egy gyors kontra végén Kinyig Milán a tizenhatosnál egy csellel elküldte védőjét, lövése a felsőlécen csattant, a kipattanót labdát azonban már a hálóba fejelte, 1–1.