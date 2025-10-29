49 perce
Méltó ellenfele volt a címvédő Paksnak a Martfű – videóval
Ismét sikerült megszorongatnia a Paksot vármegyénk egyik csapatának. A Magyar Kupa negyedik fordulójában ugyanis a Martfűi LSE a szünetben még döntetlenre állt címvédő ellen, a második játékrészben azonban kijött a különbség a két csapat között, Bognár György együttese pedig megérdemelten jutott tovább.
A Magyar Kupa legutóbbi két kiírásának győztese, a Paksi FC a negyedik fordulóban ismét vármegyénkbe látogatott. Bognár György együttese szeptemberben a Szajollal találkozott, a negyedik körben pedig a Martfűi LSE fogadta az atomvárosiakat.
Magyar Kupa, 4. forduló
Martfűi LSE–Paksi FC 1–4 (1–1)
Martfű, 600 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Topálszki Szabin)
MARTFŰ: Kenyeres – Prozlik (Madarassy, 76.), Hunya, Székely D., Antman (Ács M., 71.) – Bogdán, Balla (Bódai, 60.) – Fődi (Vona, 60.), Kinyig, Mahler – Horváth K. (Kriska N., 71.) Vezetőedző: Koncz Zsolt
PAKS: Gyetván – Kinyik (Éger Zs. 80.), Szekszárdi M., Szabó J. – Hinora, Balogh B., Pető M. (Gyurkits 54.), Haraszti (Horváth K. 65.), Silye – Böde (Májik, 65.), Galambos (Tóth B., 54.) Vezetőedző: Bognár György
Gólszerzők: Kinyig (29.), ill. Szabó J. (22.), Böde (58., 62.), Balogh B. (79.).
Jól indult a találkozó, felváltva forogtak veszélyben a kapuk az első félidő nagy részében. Rögtön a meccs előtt mindkét csapat igyekezett korán megszerezni: előbb Antman Joshua beadását tisztázták veszélyes helyről a paksi védők, majd a túloldalon a vendégek előtt is adódott egy hasonló szituáció, ám egyikből sem született gól.
A nyolcadik percben ismét a Tolna vármegyeiek veszélyeztettek, Hinora Kristóf beadása után Galambos János találta el közelről a felsőlécet. Nem voltak megilletődve Koncz Zsolt tanítványai sem, akik főleg kontrákra építkeztek. Egy szöglet után Fődi Zsolt próbálkozott, fejesét azonban a kapu torkából még sikerült menteniük a védőknek. Néhány perccel később pedig a martfűiek kotorták ki a labdát még a gólvonal előtt, hiába reklamáltak gólt a vendégek, maradt a 0–0.
Nem sokáig, a 22. percben ugyanis ismét Galambos veszélyeztetett, ekkor még Kenyeres Zsombor bravúrral tudott hárítani, de az ebből fakadó szöglet után már tehetetlen volt, Szabó János szerezte meg a vezetést. Erre is volt válasza azonban a martfűi csapatnak egy gyors kontra végén Kinyig Milán a tizenhatosnál egy csellel elküldte védőjét, lövése a felsőlécen csattant, a kipattanót labdát azonban már a hálóba fejelte, 1–1.
A folytatásban már inkább a Paks dominált, de nem tudta feltörni a hazaiak védelmét, így döntetlennel zárult az első félidő.
A fordulás után magasabb fokozatba kapcsoltak a paksiak és kapujukhoz szegezték a hazai csapatot: előbb Pető Milán távoli lövését védte Kenyeres Zsombor, a kipattanó labdára Galambos János csapott le, de az ismétlésnél is hárított a hazaiak kapusa. Hét perccel később viszont Kenyeres nem tudta megfogni Tóth Barna csúsztatását, a labda pedig Böde Dániel elé került, aki közelről nem hibázott. Majd újabb négy perc telt el, amikor ismét Böde volt a középpontban, egy bal oldali beívelést bólintott a hálóba, ezzel pedig már két találattal vezetett a Paks.
A folytatásban is inkább a vendégek domináltak, a csereként beállt Tóth Barna fordult le védőjéről, ziccerét azonban Kenyeres fogta. Az idő előrehaladtával egyre nőtt a különbség a két csapat között, a 79. percben Balogh Balázs cselezett be a jobb oldalról, majd bal lábbal kilőtte a hosszú sarkot. A lefújásig még mindkét együttes próbálkozott, de újabb gól már nem született, így végül 4-1-re győzött a Paksi FC.
A mérkőzést követően mindkét csapat megköszönte szurkolóinak a biztatást, a szurkolók – ahogy Szajolban is – megrohamozták Böde Dánielt és Bognár Györgyöt is, akik készséggel álltak rendelkezésre egy közös fotó, egy aláírás vagy néhány kedves szó erejéig.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Így látták a szakemberek a meccset
Koncz Zsolt, a Martfűi LSE vezetőedzője: – Nagyon jó érzés volt felkészíteni a csapatot a mérkőzésre, mert nem kellett motiválni a játékosokat, bár hozzáteszem, a bajnokságban sem kell őket motiválnom. Azt gondolom, hogy mindig megpróbálnak a maximumon dolgozni és teljesíteni. Vannak jobb és kellemesebb napok, de van, amikor nehezebb egy picit az élet. Több összetevője van neki, de ebből a szempontból könnyű volt felkészíteni a csapatot. Próbáltunk a közönséget kiszolgálni olyan szempontból, hogy legyen értelme ennek a mérkőzésnek. Én azt gondolom, hogy ezt maximálisan teljesítette a csapat, én nagyon elégedett voltam. Ellenfelünk játékosai gyorsabbak, fizikálisan jobbak, a végére ez kiütközött. Ezt tapasztaltuk már a nyár folyamán is, amikor magasabb szintű csapat ellen játszottunk, hogy a 60-70. perc környékén jön egyfajta koncentrációs és fizikai fáradtság. Remélem, azt a fajta mentalitást sikerül átmentenünk a bajnokságra, amit most képviselt a csapat, valamint azt, hogy az utóbbi két bajnoki meccsen sikeresek tudtunk lenni. Próbáltuk ezt a Paks elleni találkozót is alárendelni annak, hogy a hétvégén hazai pályán itthon tudjuk tartani a három pontot a Szeged ellen. Óriási lehetőség a játékosoknak, hogy meg tudta magát mutatni és azt gondolom, hogy tisztes helytállás lett ebből.
Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője: – Múltkor Szajolban is nagyon jól éreztük magunkat, nagyon kedvesek, kulturáltak voltak az emberek és itt is ezt tapasztaltuk. Az sem volt egy nagyon könnyű mérkőzés és itt is az első félidőben nagyon jól játszott a Martfű, jól kontrázott, veszélyesek voltak, úgyhogy nem volt érdemtelen az 1–1-es állás a szünetben. Volt egy-két nagyon gyors játékosa az ellenfélnek, ügyesek is voltak, és az egész csapat szervezetten védekezett, nekem nagyon tetszett a játékuk.