Győzelme után nehéz ellenfél vár a Martfűre

Az NB III. 13. fordulójában a Tiszafüredi VSE és a Tiszaföldvár SE a tabella alsó régiójából, míg a Martfűi LSE az élmezőnyből kapott ellenfelet.

A kék mezes Martfűi LSE a harmadik Dabas vendége lesz vasárnap

Fotó: Kiss János/MW-archív

NB III Északkeleti csoport

Tiszafüredi VSE (2.)–Sényő FC-ZMB Building (11.)

Tiszafüred, vasárnap 13 óra

Igaz, hogy vereséget nem szenvedett, de győzni sem tudott az utolsó három fordulóban a Tiszafüred együttese. Az elért három döntetlen önmagában nem tragédia, főként annak tükrében, hogy két rangadó is esett erre az időszakra. Cigándon, de különösen a DEAC otthonában helyzeteik és a játék képe alapján is győzelmet szalasztott el azonban a gárda, ami az első helyük elvesztésébe került. Ennél aggasztóbb, hogy a sok gólos győzelmeik után az utóbbi három találkozójukon nem lőttek egyet sem akcióból. Debrecenben viszont már több helyzetük is akadt, ami a Sényő elleni meccs előtt mindenképp jó előjelnek számít. Vasárnapi vendégük a tizedik fordulóig kieső helyen állt, a sorozatban otthonában lejátszott négy mérkőzés azonban megtette jótékony hatását és feljebb lépett a tabellán az egykori füredi Mácsai Lászlóval fémjelzett szabolcsi együttes. Vendéglátójuk azonban szeretne újra a győztesek útjára lépni a hétvégén, és megszakítaná ellenfelük három forduló óta tartó veretlenségét. Ebben már segítségükre lehet újfent Ballók Bence, Ujvári Zsombor pályára lépése viszont továbbra is kérdéses.

NB III Délkeleti csoport

Meton FC-Dabas SE (3.)–Martfűi LSE (12.)

Dabas, vasárnap 13 óra

Hazai pályán második, míg összességében a szezon negyedik győzelmét könyvelhette el legutóbb a Martfű együttese. Nagyon ráfért már a siker a társaságra, hiszen az alsóházban nagy a tülekedés a még bennmaradást jelentő pozíciókért. A nagy különbségű vereségek után a három pont megszerzésén túl különösen örömteli volt a szakmai stábnak, hogy a Csepel ellen érintetlen maradt a hálójuk. Edzőjük, Koncz Zsolt szerint azért is történhetett ez meg, mert újra csapatként funkcionáltak, egymásnak besegítve igyekeztek minél többet kihozni a mérkőzésből. A küzdelmes, ám kissé eseménytelen kilencven perc gyors hazai vezetést hozott, az előnyt pedig a végéig sikerült megőrizniük. Trénerük véleménye szerint ha megmarad ez a mentalitás, további sikerek várhatnak rájuk. Jó hangulatban utaznak Dabasra, remélik, hogy a a harmadik helyezett otthonában is képesek lesznek minőséget produkálni. Hétvégi ellenfelük azért kemény diónak ígérkezik, az utóbbi öt meccséből négyet megnyert, a Szeged második csapatának pályájáról hat lőtt góllal távozott. A vendégeknél a régóta hiányzó Gerhát Dávidon és Varga Tamáson kívül eltiltott és újabb sérült játékos sincs.