Győzelme után nehéz ellenfél vár a Martfűre
A Tiszafüredi VSE zsinórban a harmadik döntetlenjét játszotta legutóbb az NB III.-ban, ezzel az eredménysorral pedig visszaesett a második helyre. A tizenharmadik körben a feljövőben lévő Sényőt fogadja Dorcsák Zoltán csapata, amely reméli, hogy szerencsésebb forduló lesz számára. A Délkeleti csoportban a kieső helyről legutóbbi győzelmével elkerülő Martfűi LSE a dobogós pozícióban található Dabashoz látogat, míg az elejétől fogva sereghajtó Tiszaföldvár SE a közvetlenül előtte tanyázó, ám nyolc pont előnyben lévő Honvéd II. együttesét látja vendégül abban a reményben, hogy megszerzi szezonbeli második sikerét.
Az NB III. 13. fordulójában a Tiszafüredi VSE és a Tiszaföldvár SE a tabella alsó régiójából, míg a Martfűi LSE az élmezőnyből kapott ellenfelet.
NB III Északkeleti csoport
Tiszafüredi VSE (2.)–Sényő FC-ZMB Building (11.)
Tiszafüred, vasárnap 13 óra
Igaz, hogy vereséget nem szenvedett, de győzni sem tudott az utolsó három fordulóban a Tiszafüred együttese. Az elért három döntetlen önmagában nem tragédia, főként annak tükrében, hogy két rangadó is esett erre az időszakra. Cigándon, de különösen a DEAC otthonában helyzeteik és a játék képe alapján is győzelmet szalasztott el azonban a gárda, ami az első helyük elvesztésébe került. Ennél aggasztóbb, hogy a sok gólos győzelmeik után az utóbbi három találkozójukon nem lőttek egyet sem akcióból. Debrecenben viszont már több helyzetük is akadt, ami a Sényő elleni meccs előtt mindenképp jó előjelnek számít. Vasárnapi vendégük a tizedik fordulóig kieső helyen állt, a sorozatban otthonában lejátszott négy mérkőzés azonban megtette jótékony hatását és feljebb lépett a tabellán az egykori füredi Mácsai Lászlóval fémjelzett szabolcsi együttes. Vendéglátójuk azonban szeretne újra a győztesek útjára lépni a hétvégén, és megszakítaná ellenfelük három forduló óta tartó veretlenségét. Ebben már segítségükre lehet újfent Ballók Bence, Ujvári Zsombor pályára lépése viszont továbbra is kérdéses.
NB III Délkeleti csoport
Meton FC-Dabas SE (3.)–Martfűi LSE (12.)
Dabas, vasárnap 13 óra
Hazai pályán második, míg összességében a szezon negyedik győzelmét könyvelhette el legutóbb a Martfű együttese. Nagyon ráfért már a siker a társaságra, hiszen az alsóházban nagy a tülekedés a még bennmaradást jelentő pozíciókért. A nagy különbségű vereségek után a három pont megszerzésén túl különösen örömteli volt a szakmai stábnak, hogy a Csepel ellen érintetlen maradt a hálójuk. Edzőjük, Koncz Zsolt szerint azért is történhetett ez meg, mert újra csapatként funkcionáltak, egymásnak besegítve igyekeztek minél többet kihozni a mérkőzésből. A küzdelmes, ám kissé eseménytelen kilencven perc gyors hazai vezetést hozott, az előnyt pedig a végéig sikerült megőrizniük. Trénerük véleménye szerint ha megmarad ez a mentalitás, további sikerek várhatnak rájuk. Jó hangulatban utaznak Dabasra, remélik, hogy a a harmadik helyezett otthonában is képesek lesznek minőséget produkálni. Hétvégi ellenfelük azért kemény diónak ígérkezik, az utóbbi öt meccséből négyet megnyert, a Szeged második csapatának pályájáról hat lőtt góllal távozott. A vendégeknél a régóta hiányzó Gerhát Dávidon és Varga Tamáson kívül eltiltott és újabb sérült játékos sincs.
Tiszaföldvár SE (16.)–Budapest Honvéd FC II. (15.)
Kunszentmárton, vasárnap 13 óra
A Tiszaföldvár háza táján a sorozatos vereségek mellett hetek óta téma a játékvezetők csapatukat hátrányosan érintő ténykedése is. A tipikus „szegény embert még az ág is húzza” esete áll fenn véleményük szerint, rutintalan együttesük folyamatos létszámhiánnyal is küszködik. A sikertelenség kikezdi a lelkeket is, ezen felül már nehezen viselnek el tőlük független, őket hátrányosan érintő történéseket. A sorsuk pedig úgy tűnik, hogy ez, a most ideiglenes hazai pályájukra látogató Honvéd II. ellen azonban talán egy utolsó lehetőség adódik számukra a felzárkózásra. Haraszin Zsombor eltiltása lejárt, rajta kívül még egy labdarúgójuk felépült a sérüléséből, így hosszú nélkülözés után ismét képesek öt mezőnycserét a kispadra ültetniük. Rendkívül fiatal csapatukra nagyon ráférne már egy győzelem, vereség esetén viszont akár tizenegy pontra is eltávolodhatnak a még bennmaradást jelentő helyektől.