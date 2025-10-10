október 10., péntek

Mezey György ebben a faluban lakott élete végén: ilyen emberként emlékeznek rá a helyiek

A napokban az egész ország a szerdán elhunyt legendás futballedzőt gyászolja. De van egy jászkunsági falu, ahol különös kegyelettel emlékeznek Mezey Györgyre. A néhai szövetségi kapitány élete utolsó részében Tiszaszentimrén is lakott, a helyiek nagyon szerették „Gyuri bácsit”, aki élete végéig követte a helyi focicsapat eredményeit. Jellemzésük azt is jól példázza, milyen ember volt az ikonikus tréner.

Rózsa Róbert

Mezey György, „a” Mezey, Doktor, Gyuri bácsi. Ki, hogyan hívta. Tiszaszentimrén utóbbi néven emlegették. A közvetlenség oka érthető: a magyar labdarúgás szerdán elhunyt legendás alakja élete jelentős részét a jászkunsági faluban töltötte. Az ottaniak jó szívvel gondolnak arra, hogy az edzőklasszis a „szomszédjuk” volt, halála pedig őszintén megrendítette őket.

Mezey György, meghalt, Tiszaszentimre, Tiszaderzs, futball, labdarúgás, foci
Fodor Gusztáv, Tiszaszentimre polgármestere és Mezey György. A legendás tréner élete jelentős részét töltötte a jászkunsági faluban
Fotó: Facebook.com / Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

Hogy mennyire, az abból is látszik, hogy a helyi önkormányzat részvétnyilvánítása alá számolatlanul érkeztek a hozzászólások a helyiektől. Ennek is megvan persze a miértje, hiszen a futballguru nem csupán idejét töltötte a faluban, de valódi közösségi ember is volt.

Így emlékeznek Mezey Györgyre Tiszaszentimrén

– Mezey Györgynek nagyok sok kapcsolata volt a tiszaszentimrei emberekkel, hiszen élete utolsó harmadában-negyedében sok időt töltött a településen – árulta el a Szoljon.hu-nak Tiszaszentimre polgármestere. Fodor Gusztáv elmondta, a család Szentimrén vett házat, ott is éltek, mivel szerették községet, annak rendezettségét és az ott élőket.

Soha egy rossz szava nem volt, és a szentimreiek is mindig emlegették, hogy milyen kedves ember a Gyuri bácsi. Zsuzsa néni, a felesége aktív tagja volt a helyi közösségeknek, részt vett a helyi egyházközösségek életében is

– emlékezett a településvezető.

Fodor Gusztáv maga is többször találkozott vele, mint mondta, mélységesen tisztelte a futballszakembert.

– Sokat beszélgettünk a fociról. De azon túl is mindig az egészséges életmód, a mozgás fontosságát hangsúlyozta. Amíg tudta, a szentimrei focicsapat ügyeit is figyelemmel követte. Mi büszkék vagyunk arra, hogy Mezey György élete utolsó részét Tiszaszentimrén töltötte – fogalmazott a polgármester.

Máig ő az utolsó magyar vb-kapitány

Mint a Szoljon.hu-n beszámoltunk, a 84 éves korában elhunyt Mezey György a vajdasági Topolyáról származott. Labdarúgóként nem futott be számottevő karriert, ám edzői kvalitásai hamar megmutatkoztak, már 36 évesen NB I.-es bajnoki címre vezette az MTK–VM csapatát.

1980-ban Mészöly Kálmán pályaedzőjévé vált a magyar válogatottnál, 1981-ben, 41 évesen mesteredzői minősítést szerzett. A szövetségi kapitányi posztra 1983-ban nevezték ki, és irányításával a magyar válogatott ismét a világ egyik legerősebbjévé vált. Pályafutása az ennek ellenére az 1986-os világbajnokságon történt súlyos kudarc miatt bicsaklott meg. Ezzel együtt máig ő az utolsó szakvezető, akinek az irányításával világbajnokságon játszott a nemzeti tizenegy. Később bajnoki címet szerzett a Kispest és a Székesfehérvár csapatával is. Nevéhez fűződik a magyar edzőképzés megújítása.

Tiszaderzs is gyászolja Mezey Györgyöt

Nyilvánosan búcsúzott el Mezey György egy másik Tisza-tavi település, Tiszaderzs is. Mint a Kárász Kikötő oldalán közölte, Gyuri bácsi nemcsak a sport világában játszott meghatározó szerepet, de egyben a kikötő „oszlopos bérlője és szeretett tagja is” volt. „Évek óta velünk volt, mindig kedvesen, szerényen, a Tisza partján otthon érezte magát. Sokan ismertük és szerettük emberi közvetlenségéért, humoráért és a sport iránti alázatáért” – írta közleményében a kikötő közössége.

 

