október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

53 perce

Gyászol a sportvilág: meghalt Mezey György, a futballválogatott egykori sikerkapitánya

Címkék#szövetségi kapitány#edző#gyász#halálhír#mezey györgy#labdarúgás#magyar válogatott

Szerda reggel érkezet a szomorú hír: 84 éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a válogatott korábbi szövetségi kapitánya.

Dobos Zsófia Tünde

Nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A vajdasági Topolyán született szakember haláláról szerdán reggel számolt be a Magyar Labdarúgó Szövetség. Mezey György nagy tekintélynek örvendett a szakmában, a magyar sport kiemelkedő alakja, ő volt az, aki utoljára világbajnokságon vezethette a magyar válogatottat az 1986-os mexikói tornán. 

meghalt Mezey György
Mezey György 84 éves korábban elhunyt
Forrás: Nemzetisport.hu

Mezey György – labdarúgó edző, korábbi szövetségi kapitány

Mezey György a vajdaságból származott, és ifjú korában szerette meg a labdarúgást, pályafutását a a budapesti Rákosligeti AC-ban kezdte, és bár korai éveiben  számottevő eredményt nem ért el a pályán, mégsem akadályozta meg abban, hogy hivatásént válassza a sportágat. 

Edzői pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte, már játékoskorában, 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott, nagy sikerrel. A Nemzeti Sport írása szerint első élvonalbeli klubját, a MTK-VM csapatát 36 évesen vette szárnyai alá, és irányításával megszerezték a bajnoki bronzérmet, mely  1963 óta a legjobb bajnoki helyezését jelentette a klubnak. Karrierje ettől az évtől felfelé szárnyalt, 1980-ban a válogatott edzője lett Mészöly Kálmán mellet, 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, mindössze 41 évesen, sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, 1983-ban átvette az A-válogatottat, így a válogatott szövetségi kapitánya lett, és Európa legjobb csapatai közé emelte a csapatot.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Karrierje során számos kitüntetéssel illette a szakma: 1985-ben az év szövetségi kapitányává választották, 1988-ban Ezüstgerely-díjat kapott, 2011-ben az év labdarúgóedzőjeként ismerték el, illetve ugyan ebben az évben Székesfehérvár díszpolgárává avatták.

Halálhíréről a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) számolt be, soraikban saját halottjának tekintik a volt szövetségi kapitányt, temetéséről később intézkednek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu