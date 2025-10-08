Gyászol a sportvilág: meghalt Mezey György, a futballválogatott egykori sikerkapitánya

Nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A vajdasági Topolyán született szakember haláláról szerdán reggel számolt be a Magyar Labdarúgó Szövetség. Mezey György nagy tekintélynek örvendett a szakmában, a magyar sport kiemelkedő alakja, ő volt az, aki utoljára világbajnokságon vezethette a magyar válogatottat az 1986-os mexikói tornán.

Mezey György – labdarúgó edző, korábbi szövetségi kapitány

Mezey György a vajdaságból származott, és ifjú korában szerette meg a labdarúgást, pályafutását a a budapesti Rákosligeti AC-ban kezdte, és bár korai éveiben számottevő eredményt nem ért el a pályán, mégsem akadályozta meg abban, hogy hivatásént válassza a sportágat.

Edzői pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte, már játékoskorában, 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott, nagy sikerrel. A Nemzeti Sport írása szerint első élvonalbeli klubját, a MTK-VM csapatát 36 évesen vette szárnyai alá, és irányításával megszerezték a bajnoki bronzérmet, mely 1963 óta a legjobb bajnoki helyezését jelentette a klubnak. Karrierje ettől az évtől felfelé szárnyalt, 1980-ban a válogatott edzője lett Mészöly Kálmán mellet, 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, mindössze 41 évesen, sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, 1983-ban átvette az A-válogatottat, így a válogatott szövetségi kapitánya lett, és Európa legjobb csapatai közé emelte a csapatot.

Karrierje során számos kitüntetéssel illette a szakma: 1985-ben az év szövetségi kapitányává választották, 1988-ban Ezüstgerely-díjat kapott, 2011-ben az év labdarúgóedzőjeként ismerték el, illetve ugyan ebben az évben Székesfehérvár díszpolgárává avatták.

Halálhíréről a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) számolt be, soraikban saját halottjának tekintik a volt szövetségi kapitányt, temetéséről később intézkednek.