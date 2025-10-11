2 órája
Gyász és tisztelet a Puskás Arénában: Mezey György emlékéért lép pályára a válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott ma este kulcsfontosságú világbajnoki selejtezőt játszik az Örményország elleni összecsapáson a Puskás Arénában. A találkozó azonban nem csupán sporttörténeti jelentőséggel bír: a játékosok és a szurkolók is gyászban egyesülnek, hiszen a héten elhunyt a magyar futball utolsó vb-kapitánya, Mezey György.
A Puskás Arénában szombaton este nemcsak egy futballmérkőzés kezdődik el, hanem egy csendes főhajtás is. A kezdő sípszó előtt gyászszünettel emlékeznek Mezey Györgyre, a magyar labdarúgás egyik legnagyobb alakjára, a játékosok pedig fekete karszalagot viselnek. Marco Rossi és csapata egyértelmű céllal lép pályára: győzelemmel kívánnak tisztelegni a mester előtt, aki örökre nyomot hagyott a sportágban – és a magyar szívekben.
Ez a mostani találkozó különös szimbolikát hordoz. 2004-ben Fehér Miklós tragédiája után épp az örmények ellen játszott a válogatott – akkor a fiatalon elhunyt csatár emlékét idézték. Ma, több mint húsz évvel később, ismét az örmények az ellenfelek, és ismét egy elvesztett legenda miatt borul gyászba a magyar futball.
Egy legenda a Jászkunságból, aki sosem felejtette el honnan jött
Tiszaszentimrén, a Jászkunság szívében, most szinte minden ház ablakában gyertya ég. A falu, ahol Mezey György élete utolsó éveit töltötte, csendes gyászba borult. Itt mindenki csak „Gyuri bácsiként” emlegette – a szomszéd, aki mindig megállt pár szóra a bolt előtt, és az edző, aki még idős korában is ellátogatott a helyi focipályára, hogy tanácsot adjon a fiataloknak.
A település polgármestere, Fodor Gusztáv meghatottan mesélt róla:
Gyuri bácsi nemcsak híres ember volt, hanem a mi emberünk. Részt vett a falunapokon, érdeklődött a gyerekek meccsei iránt, és mindig volt egy jó szava mindenkinek. Azt hiszem, Tiszaszentimrén mindenki úgy érzi, mintha a család egyik tagját veszítettük volna el.
Nemcsak Tiszaszentimrén, hanem a környező településeken is megáll az élet. Tiszaderzsen, Abádszalókon, sőt még Kunmadarason is sokan készülnek arra, hogy a televízió előtt kövessék a válogatott meccsét. A helyiek szerint Mezey most is ott lesz, valahol a lelátók fölött, onnan figyeli majd a fiúkat.
Ma este érte is játszunk
– ez Rossi és a csapat üzenete
A válogatott számára a meccsnek sportértéke is óriási, a magyar csapat egy ponttal maradt le az F csoport harmadik helyéről, így az örmények legyőzése kulcsfontosságú. Varga Barnabás eltiltása miatt Marco Rossi a paksi Tóth Barnát állíthatja a csatárposztra, akitől erőt, határozottságot és gólt vár.
A szövetségi kapitány a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón külön kiemelte:
Mezey György munkája minden magyar edző számára iránytű. A mai este nemcsak egy meccs lesz – hanem tisztelgés is egy olyan ember előtt, aki mindannyiunkat tanított.
Mezey György szellemisége él tovább a pályán és a szívekben
A Puskás Aréna szombat este több lesz, mint egy stadion. A gyászszünet csendjében összekapcsolódik a múlt és a jelen, Budapest és a Jászkunság.
Sokan mondják a környéken: „Gyuri bácsi most már csak eggyel távolabbról figyel minket.”
Minden bizonnyal mosolyogni fog, ha látja, hogy a magyar csapat szívvel-lélekkel játszik.
Mert bár a legenda már nincs közöttünk, a szellemisége ott lesz a pályán – minden passzban, minden küzdelemben, minden gólban.
