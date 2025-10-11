október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisztelgés a legenda előtt

2 órája

Gyász és tisztelet a Puskás Arénában: Mezey György emlékéért lép pályára a válogatott

Címkék#gyász#Mezey György#vb#emlék

A magyar labdarúgó-válogatott ma este kulcsfontosságú világbajnoki selejtezőt játszik az Örményország elleni összecsapáson a Puskás Arénában. A találkozó azonban nem csupán sporttörténeti jelentőséggel bír: a játékosok és a szurkolók is gyászban egyesülnek, hiszen a héten elhunyt a magyar futball utolsó vb-kapitánya, Mezey György.

Kedves Katalin

A Puskás Arénában szombaton este nemcsak egy futballmérkőzés kezdődik el, hanem egy csendes főhajtás is. A kezdő sípszó előtt gyászszünettel emlékeznek Mezey Györgyre, a magyar labdarúgás egyik legnagyobb alakjára, a játékosok pedig fekete karszalagot viselnek. Marco Rossi és csapata egyértelmű céllal lép pályára: győzelemmel kívánnak tisztelegni a mester előtt, aki örökre nyomot hagyott a sportágban – és a magyar szívekben.

Mezey György,
Mezey György 84 éves korábban hunyt el
Forrás: Nemzetisport.hu

Ez a mostani találkozó különös szimbolikát hordoz. 2004-ben Fehér Miklós tragédiája után épp az örmények ellen játszott a válogatott – akkor a fiatalon elhunyt csatár emlékét idézték. Ma, több mint húsz évvel később, ismét az örmények az ellenfelek, és ismét egy elvesztett legenda miatt borul gyászba a magyar futball.

Egy legenda a Jászkunságból, aki sosem felejtette el honnan jött

Tiszaszentimrén, a Jászkunság szívében, most szinte minden ház ablakában gyertya ég. A falu, ahol Mezey György élete utolsó éveit töltötte, csendes gyászba borult. Itt mindenki csak „Gyuri bácsiként” emlegette – a szomszéd, aki mindig megállt pár szóra a bolt előtt, és az edző, aki még idős korában is ellátogatott a helyi focipályára, hogy tanácsot adjon a fiataloknak.

A település polgármestere, Fodor Gusztáv meghatottan mesélt róla:

Gyuri bácsi nemcsak híres ember volt, hanem a mi emberünk. Részt vett a falunapokon, érdeklődött a gyerekek meccsei iránt, és mindig volt egy jó szava mindenkinek. Azt hiszem, Tiszaszentimrén mindenki úgy érzi, mintha a család egyik tagját veszítettük volna el.

Nemcsak Tiszaszentimrén, hanem a környező településeken is megáll az élet. Tiszaderzsen, Abádszalókon, sőt még Kunmadarason is sokan készülnek arra, hogy a televízió előtt kövessék a válogatott meccsét. A helyiek szerint Mezey most is ott lesz, valahol a lelátók fölött, onnan figyeli majd a fiúkat.

Ma este érte is játszunk 

– ez Rossi és a csapat üzenete

A válogatott számára a meccsnek sportértéke is óriási, a magyar csapat egy ponttal maradt le az F csoport harmadik helyéről, így az örmények legyőzése kulcsfontosságú. Varga Barnabás eltiltása miatt Marco Rossi a paksi Tóth Barnát állíthatja a csatárposztra, akitől erőt, határozottságot és gólt vár.

A szövetségi kapitány a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón külön kiemelte:

Mezey György munkája minden magyar edző számára iránytű. A mai este nemcsak egy meccs lesz – hanem tisztelgés is egy olyan ember előtt, aki mindannyiunkat tanított.

Mezey György szellemisége él tovább a pályán és a szívekben

A Puskás Aréna szombat este több lesz, mint egy stadion. A gyászszünet csendjében összekapcsolódik a múlt és a jelen, Budapest és a Jászkunság.

Sokan mondják a környéken: „Gyuri bácsi most már csak eggyel távolabbról figyel minket.” 

Minden bizonnyal mosolyogni fog, ha látja, hogy a magyar csapat szívvel-lélekkel játszik.

Mert bár a legenda már nincs közöttünk, a szellemisége ott lesz a pályán – minden passzban, minden küzdelemben, minden gólban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu