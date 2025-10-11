Gyász és tisztelet a Puskás Arénában: Mezey György emlékéért lép pályára a válogatott

A Puskás Arénában szombaton este nemcsak egy futballmérkőzés kezdődik el, hanem egy csendes főhajtás is. A kezdő sípszó előtt gyászszünettel emlékeznek Mezey Györgyre, a magyar labdarúgás egyik legnagyobb alakjára, a játékosok pedig fekete karszalagot viselnek. Marco Rossi és csapata egyértelmű céllal lép pályára: győzelemmel kívánnak tisztelegni a mester előtt, aki örökre nyomot hagyott a sportágban – és a magyar szívekben.

Mezey György 84 éves korábban hunyt el

Ez a mostani találkozó különös szimbolikát hordoz. 2004-ben Fehér Miklós tragédiája után épp az örmények ellen játszott a válogatott – akkor a fiatalon elhunyt csatár emlékét idézték. Ma, több mint húsz évvel később, ismét az örmények az ellenfelek, és ismét egy elvesztett legenda miatt borul gyászba a magyar futball.

Egy legenda a Jászkunságból, aki sosem felejtette el honnan jött

Tiszaszentimrén, a Jászkunság szívében, most szinte minden ház ablakában gyertya ég. A falu, ahol Mezey György élete utolsó éveit töltötte, csendes gyászba borult. Itt mindenki csak „Gyuri bácsiként” emlegette – a szomszéd, aki mindig megállt pár szóra a bolt előtt, és az edző, aki még idős korában is ellátogatott a helyi focipályára, hogy tanácsot adjon a fiataloknak.

A település polgármestere, Fodor Gusztáv meghatottan mesélt róla:

Gyuri bácsi nemcsak híres ember volt, hanem a mi emberünk. Részt vett a falunapokon, érdeklődött a gyerekek meccsei iránt, és mindig volt egy jó szava mindenkinek. Azt hiszem, Tiszaszentimrén mindenki úgy érzi, mintha a család egyik tagját veszítettük volna el.

Nemcsak Tiszaszentimrén, hanem a környező településeken is megáll az élet. Tiszaderzsen, Abádszalókon, sőt még Kunmadarason is sokan készülnek arra, hogy a televízió előtt kövessék a válogatott meccsét. A helyiek szerint Mezey most is ott lesz, valahol a lelátók fölött, onnan figyeli majd a fiúkat.

Ma este érte is játszunk

– ez Rossi és a csapat üzenete

A válogatott számára a meccsnek sportértéke is óriási, a magyar csapat egy ponttal maradt le az F csoport harmadik helyéről, így az örmények legyőzése kulcsfontosságú. Varga Barnabás eltiltása miatt Marco Rossi a paksi Tóth Barnát állíthatja a csatárposztra, akitől erőt, határozottságot és gólt vár.