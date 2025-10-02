Megvan a mezőtúri hölgyek első győzelme

Végig a mezőtúri csapat kontrolálta a játékot, de a Tisza-partiak rendre ott loholtak a nyomukban. A hajrá nagy izgalmakat hozott végül a mezőtúriak egy gólt megőriztek előnyükből, és ezzel megszerezték szezonbeli első győzelmüket.

A Mezőtúri AFC csapata megszerezte első győzelmét

Forrás: Facebook/Mezőtúri AFC

Mezőtúri AFC–Szeged SE 32–31 (16–14)

Mezőtúr 100 néző. V.: Gál V., Szikszay J.

Mezőtúr: Pintér-Ádász – Balaskó 5 (l), Farkasinszki 2, Nagy A. 14 (6), Nagy Sz. 1, Németh K. 3, Ladocsi 1. Csere: Hrncsárovics (kapus), Váradi H. 2, Váradi B. 2, Urbán 2. Edző: Kovács Csabáné.

Kovács Csabáné: – A mérkőzés során többször is 3-4 gólos előnyre is tettünk szert, de az ellenfelünk rendre felzárkózott. A lányok azonban bebizonyították, hogy a szívvel és az akarattal megnyerhetjük ezt a mérkőzést. Szerencsére sikerült a két bajnoki pontot itthon tartani.

A következő fordulóban szombaton Vecsésen szerepelnek a mezőtúri hölgyek.