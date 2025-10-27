október 27., hétfő

Kézilabda

Tízgóllal nyertek a mezőtúri hölgyek idegenben

A női kézilabda NB II. Délkeleti csoportjának ötödik fordulójában a mezőtúri csapat nagy különbségű győzelmet aratott a sereghajtó Alsónémedi otthonában.

Varga Csaba

A nullapontos hazaiak az utolsó helyről, míg a Mezőtúri AFC két ponttal a tizenegyedik pozícióból várták az összecsapást, a végén a vendégek örülhettek második sikerüknek.

mezőtúri afc
Második győzelmének örülhetett a Mezőtúri AFC 
Forrás: Facebook/MAFC

Alsónémedi SE–Mezőtúri AFC 34–44 (12–20)

Alsónémedi, 70 néző. V.: Kovacsik G., Polgár Cs.

Mezőtúr: Pintér-Ádász D. – Balaskó 1, Farkasinszki 3, Nagy A. 9 (3), Nagy Sz. 5, Ladocsi 9, Németh K. 5. Csere: Hrncsárovics (kapus), Váradi B. 2, Váradi H. 7, Cser 3, Ádász K. Edző: Kovács Csabáné.

A mezőtúriak győzelméhez nem fért kétség, akik az első perctől az utolsóig kontrolálták a játékot és magabiztosan gyűjtötték be második győzelmüket, ezzel a kilencedik helyen állnak a 14 csapatot számláló mezőnyben.

– A meccs kezdetétől fogva érezhettük ellenfelünkkel, hogy mi vagyunk a domináns fél – nyilatkozta hírportálunknak Kovács Csabáné, a MAFC edzője. 

– A védekezésben ugyan voltak hiányosságok, de a jó kapusteljesítménynek és a pontos indításoknak köszönhetően rendre növelni tudtuk előnyünket. A második játékrészben kicsit megtorpantunk, de nem engedtük ki kezünkből az irányítást. Szervezett és megfontolt támadójátékkal megszereztük a két pontot.

A bajnoki folytatásban vasárnap a szegedi Tisza Volán vendégei lesznek a mezőtúri hölgyek.

