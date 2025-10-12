Orbán Viktor is kiszúrta a mezőtúri drukkereket a magyar-örmény meccsen – fotók

Utóhang a tegnapi magyar–örmény meccshez: a telt házas Puskás Arénában nemcsak a 2–0-s magyar siker adott beszédtémát, hanem az is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a lelátóról kiszúrta a „Mezőtúr” feliratú piros–fehér–zöld zászlót, és még egy fotó is készült róla. A mezőtúri szurkolók is kitettek magukért a vb-selejtező meccsén.

A mezőtúri szurkolók a miniszterelnök előtt sem maradtak rejtve

Forrás: Facebook /Orbán Viktor

A helyszínről Szűcs Dániel, Mezőtúr polgármestere is posztolt, melyen tökéletesen érezhető volt a hangulat. A mezőtúriak a kezdéstől a lefújásig hallatták a hangjukat.

Szűcs Dániel polgármester (balról) is a helyszínen szurkolt

Forrás: facebook.com / Szűcs Dániel

És ami még fontos, hogy a 2–0-s győzelemmel a válogatott feljött a pótselejtezőt érő második helyre az F csoportban.

Orbán Viktor miniszterelnök nem csak szurkolt

Forrás: Facebook /Orbán Viktor