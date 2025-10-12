43 perce
Orbán Viktor is kiszúrta a mezőtúri drukkereket a magyar-örmény meccsen – fotók
Orbán Viktor kiszúrta és le is fotózta a „Mezőtúr” feliratú zászlót a Puskásban. A mezőtúri szurkolók hangja végig hallható volt. Közben a válogatott 2–0-ra győzött.
Utóhang a tegnapi magyar–örmény meccshez: a telt házas Puskás Arénában nemcsak a 2–0-s magyar siker adott beszédtémát, hanem az is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a lelátóról kiszúrta a „Mezőtúr” feliratú piros–fehér–zöld zászlót, és még egy fotó is készült róla. A mezőtúri szurkolók is kitettek magukért a vb-selejtező meccsén.
A helyszínről Szűcs Dániel, Mezőtúr polgármestere is posztolt, melyen tökéletesen érezhető volt a hangulat. A mezőtúriak a kezdéstől a lefújásig hallatták a hangjukat.
És ami még fontos, hogy a 2–0-s győzelemmel a válogatott feljött a pótselejtezőt érő második helyre az F csoportban.
