október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A szurkolók kitettek magukért

43 perce

Orbán Viktor is kiszúrta a mezőtúri drukkereket a magyar-örmény meccsen – fotók

Címkék#Szűcs Dániel#Orbán Viktor#vb selejtező#labdarúgás

Orbán Viktor kiszúrta és le is fotózta a „Mezőtúr” feliratú zászlót a Puskásban. A mezőtúri szurkolók hangja végig hallható volt. Közben a válogatott 2–0-ra győzött.

Karancsiné Szecsei Veronika

Utóhang a tegnapi magyar–örmény meccshez: a telt házas Puskás Arénában nemcsak a 2–0-s magyar siker adott beszédtémát, hanem az is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a lelátóról kiszúrta a „Mezőtúr” feliratú  piros–fehér–zöld zászlót, és még egy fotó is készült róla. A mezőtúri szurkolók is kitettek magukért a vb-selejtező meccsén.

A mezőtúri szurkolókat mindenki láthatta
A mezőtúri szurkolók a miniszterelnök előtt sem maradtak rejtve
Forrás: Facebook /Orbán Viktor

A helyszínről Szűcs Dániel, Mezőtúr polgármestere is posztolt, melyen tökéletesen érezhető volt a hangulat. A mezőtúriak a kezdéstől a lefújásig hallatták a hangjukat.

A magyar–örmény meccs telt ház előtt zajlott
Szűcs Dániel polgármester (balról) is a helyszínen szurkolt
Forrás: facebook.com /  Szűcs Dániel

És ami még fontos, hogy a 2–0-s győzelemmel a válogatott feljött a pótselejtezőt érő második helyre az F csoportban. 

Orbán Viktor miniszterelnök nem csak szurkolt
Forrás: Facebook /Orbán Viktor

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu