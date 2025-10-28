Röplabda
1 órája
Miskolcon szenvedett vereséget a Szolnoki Sportcentrum
Vereséget szenvedett a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola csapata Miskolcon a női röplabda NB II.-ben
Második mérkőzését játszotta a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola csapata a női röplabda NB II. Felsőház Kelet csoportjában.
Bagyinka Csenge együttese ezúttal a Miskolc otthonába látogatott, az első szettben pedig simán alulmaradt a házigazdával szemben. A második játszma már a szolnokiaké volt, de a harmadikban ismét a borsodiak voltak jobbak. A negyedik szettben életben tartotta esélyét a Tisza-parti gárda, a döntő játszmában azonban a Miskolc kerekedett felül, így 3:2-re megnyerte a meccset.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre