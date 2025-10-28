október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

1 órája

Miskolcon szenvedett vereséget a Szolnoki Sportcentrum

Címkék#NB II#röplabda#Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola

Vereséget szenvedett a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola csapata Miskolcon a női röplabda NB II.-ben

Kovács Levente

Második mérkőzését játszotta a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola csapata a női röplabda NB II. Felsőház Kelet csoportjában. 

Szoros meccsen kikapott a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola csapata a női röplabda NB II.ben
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Bagyinka Csenge együttese ezúttal a Miskolc otthonába látogatott, az első szettben pedig simán alulmaradt a házigazdával szemben. A második játszma már a szolnokiaké volt, de a harmadikban ismét a borsodiak voltak jobbak. A negyedik szettben életben tartotta esélyét a Tisza-parti gárda, a döntő játszmában azonban a Miskolc kerekedett felül, így 3:2-re megnyerte a meccset.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu