Futsal

1 órája

Nem született döntés a vármegyei derbin – galériával

Címkék#Bánhalma#NB III#Lurkó Focimánia#futsal

Győzelem nélkül maradtak csapataink a futsal NB III. harmadik fordulójában. A Lurkó Focimánia és a Szászberek egymással játszott döntetlent, de ikszelt a Bánhalma is, míg a Farmos vereséget szenvedett.

Kovács Levente

Újabb forduló ért véget az NB III.-as futsalbajnokságban. A Középkeleti csoportban vármegyénk két együttese, a Szászberek és a Lurkó Focimánia egymással találkozott és játszott egy nyolcgólos döntetlent. A Bánhalma szintén nem jutott dűlőre ellenfelével, a Tápiószőlőssel szemben, 5–5-el ért véget. A jászsági játékosokkal felálló Farmos gárdája szintén ötször volt eredményes, azonban 12 találatot kapott az Inárcstól. Az Abony harmadik fordulós mérkőzését az Eger ellen pedig november 20-ra halasztották.

Nyolcgólos meccsen játszott döntetlent egymással a Szászberek és a Lurkó Focimánia
Fotó: Pesti József

További eredmény: Monor–Kincsem Futsal II. 2–4.

A bajnokság állása: 1. Inárcs 9 pont, 2. Kincsem II. 9, 3. Farmos 6, 4. Lurkó Focimánia 4, 5. Tápiószőlős 4, 6. Monor 3, 7. Szászberek 1, 8. Bánhalma 1, 9. Abony 0, 10. Eger 0 pont.

Pontosztozkodással ért véget a vármegyei derbi

Fotók: Pesti József

 

 

