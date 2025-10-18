Fantasztikus csapatteljesítmény repítette ismét dobogóra az abonyi kocsitolókat

Mint ahogyan arról korábban hírportálunkon már beszámoltunk, a Nemzeti Vágta két évvel ezelőtt megrendezett Kocsitoló versenyének győztesei állhattak ismét dobogóra október 5-én – ezúttal a harmadik helyen. A csapatot Mádi Brigitta, Bodor Erika, Mucza-Földi Anita, Béres Tamás, Kovács Csaba és Miskolczi Sándor alkották, továbbá két állandó tartalékosuk, Béres Ádám és Telek Csilla. A csapatkapitánnyal, Brigittával beszélgettünk ezúttal a felkészülésről, a versenyről és a jövő terveiről is.

A 18. Nemzeti Vágta abonyi csapata

Fotó: Telek Csilla / Forrás: Mádi Brigitta

18. Nemzeti Vágta – abonyi siker a Kocsitoló versenyen

A Nemzeti Vágtán elért harmadik helyezésről beszélve Brigitta elmondta, hogy hatalmas öröm számukra ez az eredmény, hiszen a csapat kiválóan teljesített, és mindenki a maximumot nyújtotta. A siker mögött komoly munka és alapos felkészülés állt, mivel idén is erős mezőnyben kellett helytállniuk.

– Lelkileg nagyon megviselt minket, mert tudtuk, hogy milyen lesz a mezőny, így nagyon készültünk rá. Már a nyár elején elkezdtük az edzéseket, és mindig mértük az időt, hogy mennyi lehet az, amivel bekerülhetünk a legjobb háromba. Ezek az edzések nagyon nagy fejlődést eredményeztek. Sokat edzettünk és készültünk, nagyon be szerettünk volna kerülni az első három csapat közé, amit meg is tudtunk valósítani a csapatmunkának köszönhetően – mesélte Mádi Brigitta, a csapat kapitánya.

Alapos felkészülés előzte meg a versenyt

A csapattagok egyénileg is készültek a megmérettetésre, hiszen a korábbi tapasztalataiknak köszönhetően pontosan tudták, milyen alapozásra lesz szükség. Felkészülésükben fontos szerepet kapott a gyors futás és az intervallumos edzés is. A közös felkészülés körülbelül három hónappal ezelőtt kezdődött, hetente három-négy alkalommal.

– Abonyban szoktunk edzeni, szerencsére van egy nagyon jó Parkerdő a városban. Az egyik csapattársunk biztosította ehhez a szekeret, amit megvásárolt, és ezzel tudtunk felkészülni a versenyre – osztotta meg hírportálunkkal a csapatkapitány.

Az összetartásban rejlik a csapat ereje

– A csapat hangulata nagyon jó volt a verseny napján. A tavalyi évben balesetet szenvedtünk a verseny előtt, emiatt nem tudtunk akkor olyan állapotban versenyezni, ahogyan azt szerettük volna, mert megsérültünk. Ez inspiráló volt, mert tudtuk, hogy jobbak vagyunk, és ezt szerettük volna a valóságban is megmutatni, hogy Abony mire képes valójában – mesélte a tavalyi évet felidézve Brigitta, amikor autóbuszuk megcsúszott, és kisebb sérüléseket szenvedtek a megmérettetés előtt.