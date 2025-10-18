5 órája
Fantasztikus csapatteljesítmény repítette ismét dobogóra az abonyi kocsitolókat
Az abonyi kocsitoló-csapat idén is remekelt. A 18. Nemzeti Vágta Kocsitoló versenyén harmadik helyezést értek el. A rangos eseményt rengeteg munka és felkészülés előzte meg, amelyről Mádi Brigitta csapatkapitány mesélt.
Mint ahogyan arról korábban hírportálunkon már beszámoltunk, a Nemzeti Vágta két évvel ezelőtt megrendezett Kocsitoló versenyének győztesei állhattak ismét dobogóra október 5-én – ezúttal a harmadik helyen. A csapatot Mádi Brigitta, Bodor Erika, Mucza-Földi Anita, Béres Tamás, Kovács Csaba és Miskolczi Sándor alkották, továbbá két állandó tartalékosuk, Béres Ádám és Telek Csilla. A csapatkapitánnyal, Brigittával beszélgettünk ezúttal a felkészülésről, a versenyről és a jövő terveiről is.
18. Nemzeti Vágta – abonyi siker a Kocsitoló versenyen
A Nemzeti Vágtán elért harmadik helyezésről beszélve Brigitta elmondta, hogy hatalmas öröm számukra ez az eredmény, hiszen a csapat kiválóan teljesített, és mindenki a maximumot nyújtotta. A siker mögött komoly munka és alapos felkészülés állt, mivel idén is erős mezőnyben kellett helytállniuk.
– Lelkileg nagyon megviselt minket, mert tudtuk, hogy milyen lesz a mezőny, így nagyon készültünk rá. Már a nyár elején elkezdtük az edzéseket, és mindig mértük az időt, hogy mennyi lehet az, amivel bekerülhetünk a legjobb háromba. Ezek az edzések nagyon nagy fejlődést eredményeztek. Sokat edzettünk és készültünk, nagyon be szerettünk volna kerülni az első három csapat közé, amit meg is tudtunk valósítani a csapatmunkának köszönhetően – mesélte Mádi Brigitta, a csapat kapitánya.
Alapos felkészülés előzte meg a versenyt
A csapattagok egyénileg is készültek a megmérettetésre, hiszen a korábbi tapasztalataiknak köszönhetően pontosan tudták, milyen alapozásra lesz szükség. Felkészülésükben fontos szerepet kapott a gyors futás és az intervallumos edzés is. A közös felkészülés körülbelül három hónappal ezelőtt kezdődött, hetente három-négy alkalommal.
– Abonyban szoktunk edzeni, szerencsére van egy nagyon jó Parkerdő a városban. Az egyik csapattársunk biztosította ehhez a szekeret, amit megvásárolt, és ezzel tudtunk felkészülni a versenyre – osztotta meg hírportálunkkal a csapatkapitány.
Az összetartásban rejlik a csapat ereje
– A csapat hangulata nagyon jó volt a verseny napján. A tavalyi évben balesetet szenvedtünk a verseny előtt, emiatt nem tudtunk akkor olyan állapotban versenyezni, ahogyan azt szerettük volna, mert megsérültünk. Ez inspiráló volt, mert tudtuk, hogy jobbak vagyunk, és ezt szerettük volna a valóságban is megmutatni, hogy Abony mire képes valójában – mesélte a tavalyi évet felidézve Brigitta, amikor autóbuszuk megcsúszott, és kisebb sérüléseket szenvedtek a megmérettetés előtt.
Elmondta, hogy a csapat versenyszelleme remek, de ami a legfontosabb, hogy nagyon összetartóak. Mindenki tanácsát megfogadják, és amiről látják, hogy fejlődést eredményez, azt rendszerint ki is próbálják.
A középső pálya a legjobb, de bárhol küzdenek a kocsitolók
Idén a pálya is jónak bizonyult, de a csapatkapitány elmondta, hogy minden a szerencsén múlik. Véleménye szerint a pálya közepén a legjobb versenyezni, a külső kicsit veszélyesebb, és ott általában többet is kell futni. A belső sem rossz, azonban ha választania kellene, az mindenképp a középső rész lenne.
– Idén sajnos mi a külső pályára sorsoltuk magunkat, de a csapatra mégis büszke vagyok, mert majdnem egyszerre értünk be a másik csapattal. Odatette mindenki magát, és nagyon büszke vagyok a csapatomra – részletezte.
Teljes erőbedobással küzdöttek a dobogóért
Az abonyi kocsitolók kapitánya elmondta, hogy nem volt olyan pillanat a megmérettetés során, amikor veszélyben érezték volna a dobogót. Úgy fogalmazott: tudták, hogy oda kell tenni magukat, és már szombaton teljes erejüket bevetve igyekeztek teljesíteni. Amikor megtudták, hogy az első három közé bekerültek, a csapat megkönnyebbült.
– Szerettünk volna nagyon jó eredményt elérni, de minden alkalommal remek csapatok indulnak, tehát felkészültek és odafigyelnek, így egy szoros verseny alakult ki. Szerintem helyt állt Abony, és jó eredményt érhettünk el. A szurkolók is szép számban képviselték a várost, nagyon jó, hogy elkísértek bennünket erre a versenyre – mesélte Brigitta.
A szeretet és a biztatás adott erőt a versenyhez
A csapatkapitány kihangsúlyozta, hogy sokat számított az a támogatás, amit családjaiktól kaptak. A siker érdekében rengeteget edzettek, amit szeretteik végig türelemmel és biztatással kísértek, és ezért végtelenül hálásak.
– Pető Zsolt polgármestert is szeretném kiemelni, aki szintén támogatta a csapatot. Sokat segített, hogy tudtuk ott van mellettünk, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Továbbá az egész várostól rengeteg biztatást és szeretetet kaptunk, amit köszönünk szépen – fogalmazta a csapatkapitány.
A jövő terveiről is mesélt
– Most elemezgetjük, hogy mit kellene másképpen csinálni, és lesz egy csapatépítőnk is. Folytatjuk majd a hiba javítását, vagy hogy min kellene változtatni esetleg. Erre azért még van egy évünk, de hamar el fog telni. Fokozatosan készülünk, már elkezdjük ma is a futásokat. Igaz, hogy csak lassan és lazán, de nem fogunk kihagyni semmit, és készülünk a versenyre – foglalta össze.
- Idén tehát a harmadik helyen végzett a csapat.
- Tavaly az autóbalesetük ellenére szintén sikerült elérniük ezt a kimagasló eredményt.
- Két évvel ezelőtt pedig elsők lettek.
A következő hónapok pedig a felkészülésről szólnak majd, hogy jövőre újra megmutathassák, mire is képesek az abonyiak.
