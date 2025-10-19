október 19., vasárnap

Kosárlabda

1 órája

Alaposan megszórta az Olaj a Kecskemétet

Címkék#NHSZ-Szolnoki Olajbányász#meccs#kosárlabda

Az élvonalbeli kosárlabda-bajnokság negyedik fordulójának vasárnap esti zárómeccsén a címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapata fölényes győzelmet aratott a szomszédvár Kecskemét otthonában.

Varga Csaba

Az NHSZ-Szolnoki Olajbányász a mezőny egyetlen veretlen csapataként, míg a házigazda kecskemétiek egy gőzelemmel és két vereséggel várták az alföldi csapatok csatáját. Mint, ahogy az elmúlt évtizedekben megszokhattuk szép számú szolnoki szurkolósereg kísérte el kedvenceit a Hírös városba, akik magabiztos győzelemnek örülhettek.

Az NHSZ-Szolnoki Olajbányász szóra a gólokat
Somogyi Ádám, az NHSZ-Szolnoki Olajbányász játékosa (labdával) és Brady Skeens Kecskeméten is jól megértették egymást
Fotó: Mészáros János

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 70–101 (23–23, 15–23, 22–24, 10–31)

Kecskemét, 1100 néző. V.: Cziffra Cs., Györfy R., Jakab L.

Kecskemét: Seppälä 10/6, Järvi 12/12, Ivkovics M. 3, TOMASEVICS 14/6, KARAHODZSICS 12. Csere: Schöll 6, Kelenföldi 3, Tóth B. 3, Dautovics 7/3, Wittmann, Ladovszky. Szakmai Igazgató: Ivkovics Sztojan

Szolnok: SOMOGYI 11/6, PALLAI 12/3, DARTHARD 19/9, Barnes 7/3, SKEENS 17. Csere: Rudner 3/3, Holt 12/6, , KRNJAJSZKI 15/6, Molnár M. 2, Vrabac 3, Arabo. Edző: Vedran Bosnic.

Az eredmény alakulása

 4. perc: 10–9. 8. p.: 19–19. 14. p.: 30–32. 18. p.: 33–39. 24. p.: 47–53. 28. p.: 57–63. 34. p.: 60–80, 38. p.: 64–94.

Az Olajnál jó hír volt, hogy bosnyák válogatott Adin Vrbac sérülését, illetve külföldi gyógykezelését követően ismét játékra jelentkezett. A finn légiós Ilari Seppälä tripálájával a KTE szerezte meg a vezetést, de Pallai Tamás ugyancsak beszórt egy hármast. A vendégek igyekeztek okosan szőni akcióikat, nem szóták el a labdákat Somogyi Ádám rendre gólpasszokkal szolgálta ki társait, ha kellett a triplákat is elvállalta az irányító, míg másik oldalon a hazaiak másik finn légiósa, Okko Järvi is beszórt két távolit. 

Fej-fej mellett haladtak a felek az első negyed végéig, 23–23. A folytatásban mintegy öt percig tartotta a lépést a KTE, 30–34-es állást követően azonban tovább szigorították a védekezésüket a piros-feketék. Támadásban a mezőnyből Letre Darthard, míg a palánk alól Brady Skeens szórta a gólokat, mind ezeknek köszönhetően 38–46-as állásnál mehettek el pihenni a csapatok.

A térfélcsere után is vezetett a szolnoki csapat, a hazaiak azonban igyekeztek meccsben maradni a címvédővel. Olykor csak hat-nyolc pont volt a felek közötti különbség, amikor kellett az Olaj mindig rátett egy lapáttal. A záró felvonásban azonban tovább szigorította védekezését a szurkolói által támogatott Tisza-parti csapat, támadásban szinte nem tudtak hibázni játékosaik. Krnjajszki Borisz és Ryland Holt is rendre betalált egyre nyílt az olló. Rudner Gábor triplájával már harminc volt a különbség, 64–94. Már csak az volt a kérdés, hogy a szolnokiak elérik-e a bűvös száz pontot. Sőt túl is lépték Molnár Márton centerből elért duplájával. Parádés játékkal soha nem látott nagy különbséggel nyertek Kecskeméten.

A folytatás a piros-feketék számára pénteken, amikor a Honvédot fogadják.

További eredmények 

Sopron–Falco KC 78–68, Bp. Honvéd–Szedeák 78–61, NKA Pécs–MVM-OSE Lions 78–84, Körmend–Atomerőmű SE 100–97, ZTE KK–DEAC 83–85, Alba Fehérvár–Kaposvár 110–117.

