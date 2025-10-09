október 9., csütörtök

Kosárlabda

1 órája

Pallai Tamás, az Olaj csapatkapitánya: „A BL-ben és a bajnokságban is hosszútávú céljaink vannak”

Címkék#interjú#NHSZ-Szolnoki Olajbányász#meccs#kosárlabda

Még vártnál is jobban sikerült az NHSZ-Szolnoki Olajbányász kosárlabdacsapata bemutatkozása a Bajnokok Ligájában, miután meggyőző játékkal harminc pont különbséggel, 84–54-re legyőzte a szlovák bajnok Levice együttesét. A meccsről az NHSZ-Szolnoki Olajbányász edzője és jáékosai is nyilatkozott.

Varga Csaba

A miskolci DVTK Arénában lejátszott mérkőzést követően az alábbiakat nyilatkozták a szakemberek, valamint a NHSZ-Szolnoki Olajbányász két válogatott játékosa: Somogyi Ádám és Pallai Tamás.

Sikeres meccsen van túl az NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Jogos az NHSZ-Szolnoki Olajbányász öröme, hiszen nagyszerű győzelemmel rajtolta
Forrás: FIBA

NHSZ-Szolnoki Olajbányász és a Levicc edzőjének nyilatkozata

Vedran Bosnic, az Olajbányász edzője: – Köszönjük a miskolciaknak a lehetőséget, a drukkereknek a támogatást. A mérkőzés elején nem volt meg a kellő energia, aztán a fiúk megmutatták, hogy több van bennük. Jobban mentek a lepattanókért, a dobások is pontosabbak lettek, illetve megvolt a kellő agresszivitás is. 

Michal Madzin, a Levice edzője: – A Szolnok jól játszott, agresszívabban, jobban szedte a lepattanókat. A második negyedben kezdett megmutatkozni a különbség a két csapat között, a jobb külső dobásokkal előnyhöz jutott ellenfelünk, és ez meghatározta a mérkőzés kimenetelét.

NHSZ-Szolnoki Olajbányász játékosainak nyilatkozata

Somogyi Ádám, Olajbányász irányítója: – Azt gondolom, hogy az egész meccsen helyén volt szívünk. Az elején egy kicsit idegesek voltunk, aztán jól reagáltunk a Levice játékára, és megmutattuk a karakterünket. Ebben a csapatban élmény most játszani, nagyon együtt van a társaság. Sokat edzünk, de ennek meg is van az eredménye.

Pallai Tamás, az Olajbányász hátvédje, és egyben a csapatkapitánya: – Amit bejöttek a dobásaink, elkezdett nyílni az olló. Igaz, a Léva nem legjobb dobásait mutatta a nyitó mérkőzésen, ez egyben dicséri a mi védekezésünket is. Alázatos a brigád, nagyon sokat dolgozunk az edzéseken és a meccseken is igyekszünk minél nagyobb energiával játszani. A BL-csoportunkról annyit, úgy tűnik, hogy athéni csapat kiemelkedik a mezőnyből, a Riga erejét majd felmérjük. A nemzetközi kupában és persze a magyar bajnokságban is hosszútávú céljaink vannak.

 

