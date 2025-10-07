1 órája
Szolnokon készül a fiatalokkal kiegészült női vízilabda-válogatott – galériával, videóval
Három napos lesz a szolnoki összetartás. A Sabadellben légióskodó Rybanska Natasa és az Egyesült Államokban tanuló Varró Eszter kivételével az összes idei, szingapúri vb-ezüstérmes jelenleg Szolnokon tréningezik a női vízilabda-válogatottból a jövő évi Európa-bajnokságra készülve. A helyszínen jártunk.
Nem akárhol, hanem Madeirán, Funchal városában rendezik meg a következő Európa-bajnokságot a jövő év elején. Cseh Sándor női vízilabda-válogatott csapata ősszel négy összetartáson gyakorol a kontinens-tornára, melyek egyik helyszíne október 5. és 7. között a szövetségi kapitány szülővárosa, Szolnok.
Hétfőn délelőtt meglátogattuk az immáron a Magyar Vízilabda Szövetség által működtetett tiszaligeti Vízilabda Arénában a női válogatottat, melynek Cseh Sándor épp küzdelmes labdásedzést tartott. A lányok optimális helyszínen készülnek a jövő évi tornára. A szövetségi kapitány – szolnoki lévén – nagyon jól ismeri a várost, továbbá a vizes edzéseknek helyet adó sportlétesítményt és a szintén Tiszaligetben található, edzőszállónak is kiváló Garden Hotelt.
– A tavalyi keretből tizenöten vannak Szolnokon, hozzájuk érkezett tizenegy fiatal az U16-osoktól az U20-asokig. Nagyon érdekes edzőtábor a szolnoki, hiszen egyfajta keveredése a rutinos játékosoknak, illetve a legfiatalabb korosztálynak. Nagy létszámmal vagyunk itt. A szakmai részt elsősorban
- a taktikai variációk;
- a páros védő és támadó mozgások;
- valamint a blokkolások fejlesztése teszi ki
– szólaltattuk meg a lányok pihenőidejében a szövetségi kapitányt.
A szolnoki után további két összetartás lesz még az év hátra lévő részében, mely a jelenlegi legfontosabb célra koncentrál, a jövő év elején, január 26. és február 5. között Madeirán sorra kerülő Európa-bajnokságra.
A Magyar Vízilabda Szövetség honlapján megjelent közleményből kiderült, hogy miután 2024-hez hasonlóan ismét külön rendezik meg a női Európa-bajnokságot – az akkori kényszerből végül is rendszer született, követve a többi csapatsportágat –, így első ízben a női torna sorsolását is külön rendezték meg: természetesen a jövő téli viadal egzotikus helyszínén, Madeirán.
Miután válogatottunk legutóbb nem jutott a négy közé Eindhovenben, biztos volt, hogy kemény feladat vár a hölgyekre: az európai nagy ötösből ugyanis a második kalapból indulva biztosan egy kiemelt együttes társaságába kerültünk, és azt sem lehet „megúszni”, hogy az új rendszerben, a középdöntőben ne kelljen legalább egy minőségi gárdát megelőzni az elődöntőért (a másik ágra csak két esélyes jut, akik az erőviszonyok ismeretében szinte biztosan behajóznak a négy közé).
Nehéz Európa-bajnokságra készül a magyar női vízilabda-válogatott
Nos, végül az olimpiai bajnok spanyol gárdához húzták Cseh Sándor együttesét, és a lebonyolítás alapján az Európa-bajnoki címvédő hollandok kerültek még a mieink középdöntős ágára. A csoportba egyébként a románok és a portugálok érkeztek még, és a papírforma alapján a folytatásban a hollandok mellett az izraeliek lesznek még a középdöntős riválisaink. A férfitornához képest annyi különbség van a lebonyolításban, hogy a csoportokból csak az első két helyezettek jutnak tovább – és viszik magukkal az egymás elleni eredményt –, a középdöntőben így három helyett két mérkőzés következik, majd az első kettő vívhatja az elődöntőt, a többieknek marad az 5-8. helyért zajló keresztbejátszás (de a negyeddöntőt ugyanúgy kiiktatták).
– Az elmúlt hónapok alapján a görögök tűnnek a legerősebb csapatnak, az elmúlt években viszont a spanyol és a holland együttes számított Európában egyeduralkodónak, sőt, az amerikaiakkal együtt a világon is – kommentálta a sorsolást Cseh Sándor szövetségi kapitány.
– Azaz nem nagyon lehetett volna nehezebb a sorsolásunk, hiszen az egyiket meg kell előzni, ráadásul az izraeli csapatot sem szabad lebecsülni. Viszont így is, úgy is jó meccseket kell játszani és jó ellenfeleket kell legyőzni, ha komoly eredményt akarunk elérni – mondta a szakember.
Mindenesetre a lányok azonnal a húrok közé csapnak, hiszen a besorolás alapján a spanyolokkal kezdenek – akikkel legutóbb az oly’ emlékezetes, szingapúri világbajnoki elődöntőben találkoztunk –, majd a románok és a portugálok következnek. A női Európa-bajnokság január 26-án kezdődik Funchalban és február 5-éig tart.
A szolnoki edzőtábor résztvevői
Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Torma Luca (Eger); mezőnyjátékosok: Alaksza Kinga (UVSE), Aubéli Tekla (UVSE), Baksa Vanda (UVSE), Bonca Vivien (FTC), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Fekete Flóra (UVSE), Füle Barbara (FTC), Garda Krisztina (DFVE), Gulyás-Oldal Emma (FTC), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Kenéz Kincső (Eger), Keszthelyi Rita (FTC), Leimeter Dóra (FTC), Lendvay Zoé (BVSC), Mácsai Eszter (UVSE), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Pogonyi Bíbor (Eger), Sümegi Nóra (Dunaújváros), Szilágyi Dorottya (FTC), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC).