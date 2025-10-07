Szolnokon készül a fiatalokkal kiegészült női vízilabda-válogatott – galériával, videóval

Nem akárhol, hanem Madeirán, Funchal városában rendezik meg a következő Európa-bajnokságot a jövő év elején. Cseh Sándor női vízilabda-válogatott csapata ősszel négy összetartáson gyakorol a kontinens-tornára, melyek egyik helyszíne október 5. és 7. között a szövetségi kapitány szülővárosa, Szolnok.

Három napig Szolnokon edzőtáborozik a női vízilabda-válogatott

Fotó: Mészáros János

Hétfőn délelőtt meglátogattuk az immáron a Magyar Vízilabda Szövetség által működtetett tiszaligeti Vízilabda Arénában a női válogatottat, melynek Cseh Sándor épp küzdelmes labdásedzést tartott. A lányok optimális helyszínen készülnek a jövő évi tornára. A szövetségi kapitány – szolnoki lévén – nagyon jól ismeri a várost, továbbá a vizes edzéseknek helyet adó sportlétesítményt és a szintén Tiszaligetben található, edzőszállónak is kiváló Garden Hotelt.

– A tavalyi keretből tizenöten vannak Szolnokon, hozzájuk érkezett tizenegy fiatal az U16-osoktól az U20-asokig. Nagyon érdekes edzőtábor a szolnoki, hiszen egyfajta keveredése a rutinos játékosoknak, illetve a legfiatalabb korosztálynak. Nagy létszámmal vagyunk itt. A szakmai részt elsősorban

a taktikai variációk;

a páros védő és támadó mozgások;

valamint a blokkolások fejlesztése teszi ki

– szólaltattuk meg a lányok pihenőidejében a szövetségi kapitányt.

Szolnokon is kemény előkészületi erőpróbát tartanak a jövő évi Európa bajnokságra készülő női vízilabda-válogatottnak

Fotó: Mészáros János

A szolnoki után további két összetartás lesz még az év hátra lévő részében, mely a jelenlegi legfontosabb célra koncentrál, a jövő év elején, január 26. és február 5. között Madeirán sorra kerülő Európa-bajnokságra.

A Magyar Vízilabda Szövetség honlapján megjelent közleményből kiderült, hogy miután 2024-hez hasonlóan ismét külön rendezik meg a női Európa-bajnokságot – az akkori kényszerből végül is rendszer született, követve a többi csapatsportágat –, így első ízben a női torna sorsolását is külön rendezték meg: természetesen a jövő téli viadal egzotikus helyszínén, Madeirán.

Miután válogatottunk legutóbb nem jutott a négy közé Eindhovenben, biztos volt, hogy kemény feladat vár a hölgyekre: az európai nagy ötösből ugyanis a második kalapból indulva biztosan egy kiemelt együttes társaságába kerültünk, és azt sem lehet „megúszni”, hogy az új rendszerben, a középdöntőben ne kelljen legalább egy minőségi gárdát megelőzni az elődöntőért (a másik ágra csak két esélyes jut, akik az erőviszonyok ismeretében szinte biztosan behajóznak a négy közé).