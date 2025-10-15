Sikerrel kezdte a szezont a Szolnoki Sportcentrum

Elkezdődött hétvégén a női NB II-es bajnokság. A Szolnoki Sportcentrum csapatát a Felsőház Keleti csoportba sorolták, be első meccsén pedig 3:2-re nyert is a Delta Tigrisek ellen.

A Szolnoki Sportcentrum nyert, a Jászberényi VT kikapott a rajton

A Jászberényi VT az Alsóház csoportjában szerepel, az első körben előbb az Eötvös DSE-től 3:0-ra kikapott, majd 3:2-re nyert a Salgótarján ellen.