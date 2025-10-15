Röplabda
12 perce
Sikerrel kezdte a szezont a Szolnoki Sportcentrum
Elrajtolt a női röplabda NB II.-es bajnokság. Vármegyénk együttesei közül a Szolnok győzelemmel kezdett, míg a Jászberényi VT kikapott az első meccsén.
Elkezdődött hétvégén a női NB II-es bajnokság. A Szolnoki Sportcentrum csapatát a Felsőház Keleti csoportba sorolták, be első meccsén pedig 3:2-re nyert is a Delta Tigrisek ellen.
A Jászberényi VT az Alsóház csoportjában szerepel, az első körben előbb az Eötvös DSE-től 3:0-ra kikapott, majd 3:2-re nyert a Salgótarján ellen.
