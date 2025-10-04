Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén

október 4., szombat

Vármegyénk várható sportműsora 2025. október 4–5-ig időrendben.

Varga Csaba

A hétvégi eseményeket az alábbi sportműsorban foglaltuk össze. Közülük is kiemelkedik szombaton a címvédő Szolnoki Olajbányász kosárcsapatának oroszlányi fellépése. A Szolnoki Dózsa vízipólósai pedig az Eurokupa selejtezőjében, a spanyolországi Terrassában próbálják kiharcolni a továbbjutást. A labdarúgó-élvonal vasárnap meccsei közül a Ferencváros–Paks rangadó tűnik a legérdekesebb összecsapásnak, a másodosztályban pedig a Karcag Ajkán próbál pontot, vagy pontokat szerezni. Az NB III. Északkeleti csoportjának friss listavezetője, a Tiszafüred Cigándon lép pályára. A Délkeleti csoport alsóházi rangadóján a Martfű fogadja a Tiszaföldvárt.

Sportműsor
Vármegyénk részletes sportműsora
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

SZOMBATI SPORTMŰSOR

Evezés

Tisza Kupa nemzetközi verseny, Szolnok, Holt-Tisza, 10.00

Forma–1 

Szingapúri Nagydíj: időmérő edzés, 14.00. (Tv: M4 Sport).

Jégkorong

Andersen Liga: Lehel HC–DEAC Akadémia, 18.00.

Kézilabda

NB II., férfiak: Túrkevei VSE–Tisza Volán, Mizse KC–Mezőtúr, 18.00, Kecskemét–Szolnoki KCSE, 19.00. Nők: Vecsés–Mezőtúr, 15.00.

Kosárlabda

NB I/A: MVM-OSE Lions–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, Bp. Honvéd–Atomerőmű SE, NKA Pécs–ZTE KK, 18.00, Körmend–Sopron, 18.30.

Labdarúgás

NB I.: Nyíregyháza–ZTE, 14.15, Puskás Akadémia–Újpest, 17.00, Debrecen–ETO FC Győr, 19.30 (mindhárom: M4 Sport Tv).

Vármegyei I. osztály: Mezőtúr–Rákóczifalva, Kisújszállás–Zagyvarékas, Cserkeszőlő–Szolnoki MÁV, Szajol–Abádszalók, Törökszentmiklós–Jászberény, Lurkó Focimánia–Kenderes, 14.30.

Vármegyei II. osztály: Kunszentmárton–Jászalsószentgyörgy, Jászapáti–Kunhegyes, 14.30.

Vármegyei III. osztály: Bánhalma–Cibakháza, Nagyiván–Berekfürdő, Kétpó–Tiszaörs, Kengyel–Jászkisér, 14.30.

Vízilabda

Eurokupa: Szolnoki Dózsa–OSC Posdam, Terrassa, 16.00.

VASÁRNAP

Evezés

Tisza Kupa nemzetközi verseny, Szolnok, Holt-Tisza, 10.00

Forma–1

Szingapúri Nagydíj: futam, 14.00.

Kézilabda

NB II., férfiak: Székács KE–Üllői KSE, 17.00

Kosárlabda

NB I/B: Phoenix Fót–Jászberényi KSE, 17.00.

Labdarúgás

NB I.: Ferencváros–Paks, 16.30. Kisvárda–Diósgyőr, 19.00 (mindkettő: M4 Sport Tv)

NB II.: Budafok– Kozármisleny, BVSC–Soroksár, Szentlőrinc–Kecskemét, 13.00, Videoton–Mezőkövesd, 15.00, Vasas–Szeged, Csákvár–Békéscsaba, Bp. Honvéd–Tiszakécske, Ajka–Karcagi SC, 17.00.

NB III.: Cigánd–Facultas-Tiszafüred, Martfű–Tiszaföldvár, 13.00.

Vármegyei I. osztály: Jánoshida–Tószeg, Jászfényszaru–Tiszaszentimre, 14.30.

Vármegyei II. osztály: Jászboldogháza–Tiszagyenda, Tiszajenő–Jászárokszállás, Fegyvernek–Újszász, Besenyszög–Tiszaszőlös, 14.30.

Vármegyei III. osztály: Kőtelek–Jászszentandrás, Jászágó–Jászdózsa, Jászjákóhalma–Öcsöd, 14.30.

Vízilabda

Eurokupa: Terrassa–Szolnoki Dózsa, 13.00.

