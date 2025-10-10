1 órája
Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén
Vármegyénk várható sportműsora 2025. október 10-12-ig időrendben.
A hétvégi kiemelt eseményeket az alábbi sportműsorban foglaltuk össze. Közülük is kiemelkedik szombaton a Magyarország–Örményország vb-selejtező, amit a Puskás Arénában rendeznek meg szombaton este. A címvédő Szolnoki Olajbányász kosárcsapata is szombaton játszik, amely az ugyancsak hibátlan Szeged gárdáját fogadja. Vízilabdában a Szolnoki Dózsa első hazai bajnoki meccsén a Miskolcot látja vendégül szombaton délután. A vármegyei I-es futball-bajnokságban szombaton délután játsszák a Kenderes–Törökszentmiklós rangadót. A futball első és másodosztályban nem rendeznek fordulót. Az NB III-ban viszont lesznek meccsek vasárnap kora délután. Az Északkeleti csoportban a listavezető Tiszafüred hazai pályán próbálja 8. győzelmét begyűjteni. A Délkeleti csoportban a két alsóházban tanyázó vármegyei csapataink közül a Martfű idegenben, míg a Tiszaföldvár hazai pályán próbál pontot, vagy pontokat szerezni.
PÉNTEKI SPORTMŰSOR
Labdarúgás
U21-es Eb-selejtező: Ukrajna–Magyarország, 18.00 (Tv: M4 Sport).
Vb-selejtezők: Németország–Luxemburg (Tv: Spíler2), Izland–Ukrajna (Tv: Match4), Franciaország–Azerbajdzsán (Tv: Spíler1), Belgium–Észak-Macedónia (Tv: Arena4), 20.45.
Vízilabda
OB I.: Bp. Honvéd–Szentes, OSC–Kaposvár, 19.00.
SZOMBAT
Kézilabda
NB I., nők: Győri ETO KC–Ferencváros, 15.00 (Tv: M4 Sport).
NB II., férfiak: Orosháza–Túrkevei VSE, 16.00, nők: Mezőtúr–Inárcs, 16.00.
Kosárlabda
NB I/A: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–SZTE-Szedeák, 18.00. Oroszlány–Kecskemét, Kaposvár–Bp. Honvéd, Falco KC–NKA Pécs, DEAC–Körmend, 18.00.
NB I/B: MAFC–Jászberényi KSE, 17.30.
Labdarúgás
Világbajnoki selejtezők: Magyarország–Örményország, 18.00 (Tv: M4 Sport), Portugália–Írország (Tv: Spíler1), Spanyolország–Grúzia, (Tv: Spíler2), Észtország–Olaszország (Tv: Match4), 20.45.
Vármegyei I.: Zagyvarékas–Jánoshida, 13.00, Szolnoki MÁV–Kisújszállás, Kenderes–Törökszentmiklós, Jászberény–Tiszaszentimre, 14.30.
Vármegyei II.: Tiszaszőlős–Fegyvernek, Újszász–Jászapáti, 14.30. Vármegyei III.: Berekfürdő–Bánhalma, Öcsöd–Kengyel, 14.30.
Vízilabda
OB I.: KSI SE–Szeged, 11.00, FTC–DVSE, 12.00, Vasas–Eger, 15.00, Szolnoki Dózsa–Miskolci VLC, 16.00, BVSC–UVSE, 17.00.
VASÁRNAP
Kézilabda
NB II., férfiak: Bugyi SE–Szolnoki KCSE, Mezőtúr–Kiskunmajsa, 16.00, Székács KE GÉF-PRO–Mizse KC, 17.00.
Kosárlabda
NB II.: Szolnok Evolution–Kőbánya Oldboys, 18.30.
Labdarúgás
Vb-selejtezők: Skócia–Fehéroroszország, (Tv: Spíler1), Hollandia–Finnország (Tv: Spíler2), Dánia–Görögország (Tv: Spíler1), Románia–Ausztria (Tv: Spíler2), Horvátország–Gibraltár (Tv: Match4), 20.45.
NB III.: Facultas-Tiszafüred–Gödöllő, Monor–Martfű, Tiszaföldvár–Szegedi VSE (Kunszentmárton) 13.00. Vármegyei I. osztály: Szajol–Jászfényszaru, Tószeg–Mezőtúr, Rákóczifalva–Lurkó Focimánia, 14.30.
Vármegyei II. osztály: Kunhegyes–Tiszajenő, Jászárokszállás–Jászboldogháza, Túrkeve–Kunszentmárton, Jászalsószentgyörgy–Besenyszög, 14.30. Vármegyei III. osztály: Tiszaörs–Jászágó, Jászdózsa–Nagyiván, Cibakháza–Kőtelek, Jászszentandrás–Tiszasas, Jászkisér–Kétpó, 14.30.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!