Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén
Vármegyénk várható sportműsora október 24–26-ig időrendben.
A hétvégi eseményeket az alábbi sportműsorban foglaljuk össze. Közülük is kiemelkedik pénteken a címvédő, listavezető Szolnoki Olajbányász a tabella harmadik helyén álló Bp. Honvéd elleni hazai meccse. A három fordulót követően hibátlan Szolnoki Dózsa vízilabdacsapat szombaton a Kaposvár ellen gyarapíthatja pontjainak számát. A kosárlabda bajnokság másodosztályában a három győzelemmel és egy vereséggel a harmadik Jászberényi KSE a hasonló mutatókkal bíró Óbudai Kaszások vendége lesz a fővárosban. Szombaton a labdarúgó vármegyei I. osztályban a pontveszteség nélkül éllovas Szolnoki MÁV ezúttal a kilencedik helyen álló Mezőtúrt fogadja. Vasárnap az NB II-ben az előkelő ötödik helyen vitézkedő Karcagi SC a Kecskemét vendége lesz vasárnap kora este. Az NB III-as Tiszafüred legénység a Sényő legyőzésével visszaveheti vezető helyét a tabellán.
PÉNTEKI SPORTMŰSOR
Kosárlabda
NB I/A: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–EPS-Honvéd, 18.00.
Labdarúgás
Vármegyei I. osztály: Tószeg–Törökszentmiklós, 14.00.
SZOMBAT
Autósport
Forma–1: Mexikói Nagydíj, időmérő edzés, 23.00 (TV. M4 Sport).
Jégkorong
Andersen Liga: Lehel HC–MAC Budapest, 18.30.
Kézilabda
BL, nők: Koprivnica (horvát)–Ferencváros, 16.00, DVSC–Győri ETO, 18.00 (mindkettő: Tv: Sport1).
Kosárlabda
NB I/A: Kaposvár–Körmend, 15.15 (Tv: M4Sport+), Szedeák–Alba Fehérvár, Oroszlány–Sopron, Falco KC–DEAC, Atomerőmű SE–ZTE, 18.00. NB I/B: Óbudai Kaszások–Jászberényi KSE, 16.45.
Labdarúgás
NB I.: Puskás Akadémia–MTK, 14.30, Diósgyőr–Paks, 17.00, Nyíregyháza–Kazincbarcika, 19.30. (mindhárom: Tv: M4 Sport). NB II.: Videoton–Szeged, 17.00. Vármegyei I. osztály: Cserkeszőlő–Jászfényszaru, Szajol–Kisújszállás, Abádszalók–Jánoshida, Zagyvarékas–Lurkó Focimánia, Rákóczifalva–Tiszaszentimre, Szolnoki MÁV FC–Mezőtúr, 14.00. Vármegyei II. osztály: Túrkeve–Jászalsószentgyörgy, Kunszentmárton–Tiszagyenda, Jászapáti–Tiszaszőlős, Fegyvernek–Besenyszög, 14.00. Vármegyei III. osztály: Berekfürdő–Tiszasas, Öcsöd–Jászágó, 14.00.
Vízilabda
OB I.: Debrecen–Eger, FTC–UVSE, 12.00, Szolnoki Dózsa–Kaposvári VK, 16.00, BVSC–Szentes, 17.00, Vasas–Miskolc, 18.00, EPS-Honvéd–Szeged, OSC–KSI, 19.00.
VASÁRNAP
Autósport
Forma–1: Mexikói Nagydíj, futam, 21.00 (Tv: M4 Sport).
Kézilabda
NB II., nők: Alsónémedi–Mezőtúr, 17.00.
Labdarúgás
NB I.: Kisvárda–Győr, 12.45, Debrecen–Újpest, 15.00, Ferencváros–ZTE, 17.30 (mindhárom: Tv: M4 Sport). NB II.: BVSC–Vasas, Szentlőrinc–Békéscsaba, 13.00, Kecskemét–Karcagi SC, Csákvár–Tiszakécske, Ajka–Kozármisleny, Bp. Honvéd–Mezőkövesd, 17.00. NB III. Északkeleti csoport: Tiszafüred–Sényő, 13.00. Délkeleti csoport: Dabas–Martfű, Tiszaföldvár–Bp. Honvéd II. (Kunszentmártonban), 13.00. Vármegyei I. osztály: Kenderes–Jászberény, 14.00. Vármegyei II. osztály: Jászboldogháza–Kunhegyes, Tiszajenő–Újszász, 14.00. Vármegyei III. osztály: Tiszaörs–Bánhalma, Jászdózsa–Kőtelek, Cibakháza–Jászszentandrás, Jászjákóhalma–Kétpó, Nagyiván–Jászkisér, 14.00. Spanyol bajnokság: Real Madrid–Barcelona, 16.15 (tv: Spíler 2).