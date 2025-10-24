Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén

A hétvégi eseményeket az alábbi sportműsorban foglaljuk össze. Közülük is kiemelkedik pénteken a címvédő, listavezető Szolnoki Olajbányász a tabella harmadik helyén álló Bp. Honvéd elleni hazai meccse. A három fordulót követően hibátlan Szolnoki Dózsa vízilabdacsapat szombaton a Kaposvár ellen gyarapíthatja pontjainak számát. A kosárlabda bajnokság másodosztályában a három győzelemmel és egy vereséggel a harmadik Jászberényi KSE a hasonló mutatókkal bíró Óbudai Kaszások vendége lesz a fővárosban. Szombaton a labdarúgó vármegyei I. osztályban a pontveszteség nélkül éllovas Szolnoki MÁV ezúttal a kilencedik helyen álló Mezőtúrt fogadja. Vasárnap az NB II-ben az előkelő ötödik helyen vitézkedő Karcagi SC a Kecskemét vendége lesz vasárnap kora este. Az NB III-as Tiszafüred legénység a Sényő legyőzésével visszaveheti vezető helyét a tabellán.

Vármegyénk részletes sportműsora

PÉNTEKI SPORTMŰSOR

Kosárlabda

NB I/A: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–EPS-Honvéd, 18.00.

Labdarúgás

Vármegyei I. osztály: Tószeg–Törökszentmiklós, 14.00.

SZOMBAT

Autósport

Forma–1: Mexikói Nagydíj, időmérő edzés, 23.00 (TV. M4 Sport).

Jégkorong

Andersen Liga: Lehel HC–MAC Budapest, 18.30.

Kézilabda

BL, nők: Koprivnica (horvát)–Ferencváros, 16.00, DVSC–Győri ETO, 18.00 (mindkettő: Tv: Sport1).

Kosárlabda

NB I/A: Kaposvár–Körmend, 15.15 (Tv: M4Sport+), Szedeák–Alba Fehérvár, Oroszlány–Sopron, Falco KC–DEAC, Atomerőmű SE–ZTE, 18.00. NB I/B: Óbudai Kaszások–Jászberényi KSE, 16.45.

Labdarúgás

NB I.: Puskás Akadémia–MTK, 14.30, Diósgyőr–Paks, 17.00, Nyíregyháza–Kazincbarcika, 19.30. (mindhárom: Tv: M4 Sport). NB II.: Videoton–Szeged, 17.00. Vármegyei I. osztály: Cserkeszőlő–Jászfényszaru, Szajol–Kisújszállás, Abádszalók–Jánoshida, Zagyvarékas–Lurkó Focimánia, Rákóczifalva–Tiszaszentimre, Szolnoki MÁV FC–Mezőtúr, 14.00. Vármegyei II. osztály: Túrkeve–Jászalsószentgyörgy, Kunszentmárton–Tiszagyenda, Jászapáti–Tiszaszőlős, Fegyvernek–Besenyszög, 14.00. Vármegyei III. osztály: Berekfürdő–Tiszasas, Öcsöd–Jászágó, 14.00.

Vízilabda

OB I.: Debrecen–Eger, FTC–UVSE, 12.00, Szolnoki Dózsa–Kaposvári VK, 16.00, BVSC–Szentes, 17.00, Vasas–Miskolc, 18.00, EPS-Honvéd–Szeged, OSC–KSI, 19.00.