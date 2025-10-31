2 órája
Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén
Vármegyénk várható sportműsora október 31-től–november 2-ig időrendben.
A hétvégi kiemelt eseményeket az alábbi sportműsorban foglaljuk össze. Közülük is kiemelkedik szombaton a mezőny egyetlen hibátlan együttesének, a címvédő Olajbányász kosárlabdacsapatának pécsi vendégjátéka.
A futball bajnokságokban szombaton a vármegyei I. osztályban városi derbit rendeznek a Vegyi-pályán, ahol a Lurkó Focimánia a listavezető Szolnoki MÁV gárdáját fogadja.
Vasárnap az NB II. 12. fordulójában a nagykun fővárosban két olyan csapat, a Karcag és a Békéscsaba találkozik egymással, amelyek hétközben Magyar Kupa meccseket vívtak, és mindketten búcsúztak a küzdelmektől. Vajon melyikük lesz fizikálisan és fejben frissebb? Az NB III-as tiszafüredi legénység a Sényő elleni balszerencsés vereség után hazai pályán javíthat az Egerrel szemben. A Martfű szerdai kupa helytállása után a „kis” Szeged ellen gyarapíthatja pontjainak számát.
A Szolnoki Dózsa vízilabda csapata a csütörtöki Trieszt elleni kupamérkőzését követően vasárnap este Szegeden próbálja megőrizni veretlenségét.
PÉNTEKI SPORTMŰSOR
Kosárlabda
NB I/A: Körmend–Szedeák, ZTE–Kaposvár, 18.00.
NB II.: Békési SZSK–Szolnok Evolution, 18.00.
Labdarúgás
NB I.: Kisvárda–Nyíregyháza, 20.00 (Tv: M4 Sport).
Vízilabda
OB I.: Eger–KSI, 18.00, UVSE–DVSE, 18.45, Miskolc–FTC, 19.00, OSC–Bp. Honvéd, 19.30.
SZOMBATI SPORTMŰSOR
Jégkorong
Andersen Liga: Sportországi Cápák–Lehel HC, 19.30.
Kosárlabda
NB I/A: Alba Fehérvár–EPS Honvéd, 16.00 (Tv: M4Sport+), Sopron–Kecskemét, DEAC–Oroszlány, Falco KC–Atomerőmű SE, NKA Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 18.00.
NB I/B: Veszprém–Jászberényi KSE, 18.00.
Labdarúgás
NB I.: Kazincbarcika–Puskás Akadémia, 13.15, Győr–Paks, 15.30, FTC–MTK, 20.00, (mindhárom: Tv: M4 Sport).
Vármegyei I. osztály: Jánoshida–Szajol, Kisújszállás–Cserkeszőlő, Jászberény–Rákóczifalva, Tiszaszentimre–Tószeg, Jászfényszaru–Kenderes, Lurkó Focimánia–Szolnoki MÁV, 13.30 (Vegyi pálya). Vármegyei II. osztály: Tiszagyenda–Túrkeve, Besenyszög–Jászapáti, Tiszaszőlős–Tiszajenő, 13.30. Vármegyei III. osztály: Bánhalma–Jászkisér, Nagyiván–Öcsöd, Kétpó–Kengyel, 13.30.
Vízilabda OB I.: Kaposvár–BVSC, 17.00, Szentes–Vasas, 18.00.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
VASÁRNAPI SPORTMŰSOR
Kézilabda
NB II., nők: Tisza Volán–Mezőtúr, 16.00.
Labdarúgás
NB I.: Diósgyőr–Újpest, 15.30, Debrecen–ZTE, 18,00, (mindkettő: Tv: M4 Sport).
NB II.: Karcagi SC–Békéscsaba, BVSC–Szentlőrinc, 13.00, Szeged–Budafok, Kozármisleny–Csákvár, 15.00. Soroksár–Bp. Honvéd, Ajka–Mezőkövesd, Tiszakécske–Kecskemét, 17.00.
NB III. Északkeleti csoport: Tiszafüred–Eger, 13.00. Délkeleti csoport: Martfű–Szeged II., BKV Előre–Tiszaföldvár, 13.00.
Vármegyei I. osztály: Mezőtúr–Abádszalók, Törökszentmiklós–Zagyvarékas, 13.30. Vármegyei II. osztály: Jászárokszállás–Kunszentmárton, Újszász–Jászboldogháza, Jászalsószentgyörgy–Fegyvernek, 13.30. Vármegyei III. osztály: Jászszentandrás–Berekfürdő, Tiszasas–Jászdózsa, Kőtelek–Tiszaörs, Jászágó–Jászjákóhalma, 13.30.
Vízilabda
OB I.: Szegedi VE–Szolnoki Dózsa, 17.00.
Több évtizede nem látott derbit rendeznek hétvégén a vármegye I.-ben