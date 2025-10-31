Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén

A hétvégi kiemelt eseményeket az alábbi sportműsorban foglaljuk össze. Közülük is kiemelkedik szombaton a mezőny egyetlen hibátlan együttesének, a címvédő Olajbányász kosárlabdacsapatának pécsi vendégjátéka.

Vármegyénk részletes sportműsora

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A futball bajnokságokban szombaton a vármegyei I. osztályban városi derbit rendeznek a Vegyi-pályán, ahol a Lurkó Focimánia a listavezető Szolnoki MÁV gárdáját fogadja.

Vasárnap az NB II. 12. fordulójában a nagykun fővárosban két olyan csapat, a Karcag és a Békéscsaba találkozik egymással, amelyek hétközben Magyar Kupa meccseket vívtak, és mindketten búcsúztak a küzdelmektől. Vajon melyikük lesz fizikálisan és fejben frissebb? Az NB III-as tiszafüredi legénység a Sényő elleni balszerencsés vereség után hazai pályán javíthat az Egerrel szemben. A Martfű szerdai kupa helytállása után a „kis” Szeged ellen gyarapíthatja pontjainak számát.

A Szolnoki Dózsa vízilabda csapata a csütörtöki Trieszt elleni kupamérkőzését követően vasárnap este Szegeden próbálja megőrizni veretlenségét.

PÉNTEKI SPORTMŰSOR

Kosárlabda

NB I/A: Körmend–Szedeák, ZTE–Kaposvár, 18.00.

NB II.: Békési SZSK–Szolnok Evolution, 18.00.

Labdarúgás

NB I.: Kisvárda–Nyíregyháza, 20.00 (Tv: M4 Sport).

Vízilabda

OB I.: Eger–KSI, 18.00, UVSE–DVSE, 18.45, Miskolc–FTC, 19.00, OSC–Bp. Honvéd, 19.30.

SZOMBATI SPORTMŰSOR

Jégkorong

Andersen Liga: Sportországi Cápák–Lehel HC, 19.30.

Kosárlabda

NB I/A: Alba Fehérvár–EPS Honvéd, 16.00 (Tv: M4Sport+), Sopron–Kecskemét, DEAC–Oroszlány, Falco KC–Atomerőmű SE, NKA Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 18.00.

NB I/B: Veszprém–Jászberényi KSE, 18.00.

Labdarúgás

NB I.: Kazincbarcika–Puskás Akadémia, 13.15, Győr–Paks, 15.30, FTC–MTK, 20.00, (mindhárom: Tv: M4 Sport).

Vármegyei I. osztály: Jánoshida–Szajol, Kisújszállás–Cserkeszőlő, Jászberény–Rákóczifalva, Tiszaszentimre–Tószeg, Jászfényszaru–Kenderes, Lurkó Focimánia–Szolnoki MÁV, 13.30 (Vegyi pálya). Vármegyei II. osztály: Tiszagyenda–Túrkeve, Besenyszög–Jászapáti, Tiszaszőlős–Tiszajenő, 13.30. Vármegyei III. osztály: Bánhalma–Jászkisér, Nagyiván–Öcsöd, Kétpó–Kengyel, 13.30.