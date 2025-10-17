1 órája
Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén
Vármegyénk várható sportműsora október 18–19-ig időrendben.
A hétvégi kiemelt eseményeket az alábbi sportműsorban foglaltuk össze. Közülük is kiemelkedik szombaton a kézilabda NB II-ben a Mezőtúr–Székács régió rangadó. Jégkorong bajnokságban nagy érdeklődés kíséri majd a Ferencváros II jászberényi vendégjátékát. Vasárnap szomszédvárak csatáznak majd Kecskeméten, ahol a bajnoki címvédő Olajbányász kosárcsapata fog vendégeskedni.
A futball bajnokságokban a legnagyobb érdeklődés az Újpest–Ferencváros derbit fogja kísérni. Másfél hónap után szerepel újra hazai pályán a Karcag, amely az ugyancsak jól szereplő Csákvárt fogadja. A harmadosztályban a listavezető Tiszafüred hatpontos meccsre utazik a DEAC otthonába. A vármegyei I osztályban a Jászfényszaru–Jászberény rangadót előzi meg nagy várakozás.
SZOMBAT
Autósport Forma–1: Időmérő edzés, 23.00 (TV. M4 Sport).
Jégkorong Andersen Liga: Lehel HC–FTC, 18.30.
Kézilabda NB II., férfiak: Makó–Túrkeve, 17.00, Mezőtúr–Székács KE, 19.00, Szolnoki KCSE–Üllő, 19.30.
Kosárlabda NB I/A: Sopron–Falco KC, 15.30 (Tv: M4 Sport+), Alba Fehérvár–Kaposvár, 17.00, Bp. Honvéd–Szedeák, NKA Pécs–MVM-OSE Lions, Körmend–Atomerőmű SE, ZTE KK–DEAC, 18.00. NB I/B: Jászberényi KSE–TF-BP, 17.00.
Labdarúgás NB I.: MTK–Nyíregyháza, 14.00, Paks–Debrecen, 16.15, Győr–Diósgyőr, 20.30 (mind: M4 Sport). Vármegyei I.: Jánoshida–Szolnoki MÁV, 14.00.
Vízilabda OB I.: KSI SE–Debrecen, 11.30, Szeged–OSC, 15.00, Kaposvár–Bp. Honvéd, Miskolc–BVSC, 17.00, Eger–FTC, 20.00.
VASÁRNAP
Autósport Forma–1: Amerikai Nagydíj, 21.00 (Tv: M4 Sport).
Kosárlabda NB I/A: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 18.00.
Labdarúgás NB I.: Kazincbarcika–Kisvárda, 13.15. Zalaegerszeg–Puskás Akadémia, 15.30, Újpest–Ferencváros, 18.00 (mind: M4 Sport). NB II.: Karcag–Csákvár, 13.00, Vasas–Szentlőrinc, Szeged–BVSC, Soroksár–Videoton, Kozármisleny–Bp. Honvéd, Tiszakécske–Ajka, 17.00. NB III. Északkeleti csoport: Diósgyőr II–Kisvárda II, 11.00, Sényő–Eger, Gödöllő–Ózd, Cigánd–Füzesabony, Tiszaújváros–Nyíregyháza II, Putnok–DVSC II, Hatvan–Tarpa, DEAC–Tiszafüredi VSE, 13.00. Délkeleti csoport: Bp. Honvéd II–III. kerületi TVE, Vasas II–Szeged II, 11.00, ESMTK–Békéscsaba II, BKV Előre–Hódmezővásárhely, Szegedi VSE–Monor, Dunaharaszti–Dabas, Gyula–Tiszaföldvár, Martfű–Csepel, 13.00.
Vármegyei I. osztály: Mezőtúr–Zagyvarékas, Kisújszállás–Abádszalók, Cserkeszőlő–Szajol, Tiszaszentimre–Kenderes, Törökszentmiklós–Rákóczifalva, Lurkó Focimánia–Tószeg, Jászfényszaru–Jászberény, 14.00. Vármegyei III. osztály: Tiszasas–Cibakháza, Kőtelek–Berekfürdő, Bánhalma–Jászdózsa, Nagyiván–Tiszaörs, Jászágó–Jászkisér, Kétpó–Öcsöd, Kengyel–Jászjákóhalma, 14.00.
Szombati sportműsor:
Forma–1: Holland Nagydíj, időmérő edzés 14.30 (tv: M4 Sport).
Labdarúgás, NB I: ZTE FC–Kisvárda 14.45, Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 17.00, Újpest FC–MTK Budapest 19.30.
Labdarúgás, Vármegye I.: Tószeg–Szolnoki MÁV, Kenderes–Szajol, Jászberényi FC–Cserkeszőlő, Tiszaszentimre–Kisújszállás, Törökszentmiklós–Jánoshida, Jászfényszaru–Zagyvarékas 17.00.
Labdarúgás, Vármegye II.: Kunhegyes–Jászalsószentgyörgy, Jászárokszállás–Újszász, Tiszagyenda–Tiszaszőllős, Túrkeve–Besenyszög 17.00.
Labdarúgás, Vármegye III.: Berekfürdő–Öcsöd, Tiszasas–Kétpó, Bánhalma–Nagyiván 17.00
Premier League: Chelsea–Fulham 13.30 (tv: Spíler1)
La Liga: Real Madrid–Mallorca 21.30 (tv: Spíler2)
Vasárnapi sportműsor:
Forma–1: Holland Nagydíj, futam 14.25 (tv: M4 Sport)
Labdarúgás, NB I: ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC 17.30, Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 20.00
Labdarúgás, NB II.: Karcag–Fehérvár, 16:30, Mezőkövesd–Szeged-Csanád, 17.30, Soroksár–Szentlőrinc, Kozármisleny–Vasas, Tiszakécske–BVSC, Békéscsaba–Budafok, Kecskemét–Honvéd, Csákvár–Ajka, 19.00.
Labdarúgás, NB III.: FC Hatvan–Tiszafüred, Dabas–Tiszaföldvár, Martfűi LSE–BKV Előre 17.30
Labdarúgás, Vármegye I.: Rákóczifalva–Abádszalók, Lurkó Focimánia–Mezőtúr 17.00
Labdarúgás, Vármegye II.: KuTE–Fegyvernek, Jászboldogháza–Tiszajenő 17.00
Labdarúgás, Vármegye III.: Jászdózsa–Jászkisér, Cibakháza–Jászjákóhalma, Jászszentandrás–Kengyel, Kőtelek–Tiszapüspöki 17.00
Premier League: Liverpool–Arsenal 17.30 (tv: Spíler1)
La Liga: Rayo Vallecano–FC Barcelona 21.30 (tv: Spíler2)