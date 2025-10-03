október 3., péntek

Atlétika

2 órája

Bejelentette visszavonulását a klasszis szolnoki sportoló

Két vállműtétje után már nincs meg az a mozgástartománya, ami a folytatáshoz kellene a klasszis szolnoki gerelyhajítónak. Bejelentette visszavonulását Szilágyi Réka.

Rózsa Róbert

„Most egy nagy fejezet zárul az életemben, ami 2010-ben kezdődött, amikor először lementem a pályára és megfogtam a gerelyt” – írta csütörtök este közösségi oldalán Szilágyi Réka, a Törökszentmiklós és a Szolnoki MÁV egykori gerelyhajítója. Mint a klasszis dobó írta, két vállműtéten és egy hosszú rehabilitáción van túl, amelyek után nincs meg az a mozgástartomány, amelyre szüksége lenne a folytatáshoz. Így fájó szívvel, de bejelentette visszavonulását az élsporttól.

Szilágyi Réka, gerelyhajító, atlétika, visszavonulás, Szolnok
Szilágyi Réka a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságon. A sportoló válla nem jött rendbe, így kénytelen visszavonulni az élsporttól
Fotó: Árvai Károly / Forrás:  Nemzeti Sport

Számos sikert ért el pályafutása során Szilágyi Réka

A tószegi származású 29 éves atléta pályafutását a Szolnoki Sportcentrum növendékeként kezdte, és már 2013-ban válogatottá vált. Versenyzett a Törökszentmiklós, a Szolnoki MÁV, az utóbbi években pedig a Debreceni Sportcentrum színeiben. Ezalatt hatszor nyert magyar bajnoki címet, olimpián, világ- és Európa-bajnokságokon képviselte hazánkat. A 2022-es müncheni Eb-n negyedikként zárt.

Új fejezetet nyit, de a sport számára örök

Mint csütörtöki közleményében Szilágyi Réka fogalmazott, a versenyzés révén körbeutazta a világot, sok emberrel megismerkedett és különleges barátságokra tett szert.

„Több mint tíz évig versenyezni magyar válogatott mezben és a hazámat képviselni, nagy megtiszteltetés volt számomra. A sport megtanított sok mindenre, küzdeni, harcolni és soha nem feladni, ez lebeg minden nap a szemem előtt és kíséri az utamat. Szeretnék köszönetet nyilvánítani mindenkinek, aki az utam során mellettem volt. Nélkületek ez nem ment volna. Új fejezet nyílik az életemben, ahol az eddigi ambícióim és tudásom, tapasztalatomat szeretnék kamatoztatni. A sport számomra örök!” – zárta gondolatait az immár visszavonult sportoló.

 

