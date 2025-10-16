október 16., csütörtök

A magyarok vitték a prímet

1 órája

Feszültek a bicepszek a II. Túrkevei Szkander Európa Kupán – galériával

Felújított helyszín, telt ház és vastaps. Túrkevén másodjára rendezték meg a Szkander Európa Kupa versenyt, amelyre 5 országból érkeztek résztvevők. A Túrkevei Titánok közel harminc indulóval uralták a hazai mezőnyt.

Avar Vanda
Feszültek a bicepszek a II. Túrkevei Szkander Európa Kupán – galériával

A felújított Korda Sándor Filmszínház adott otthont a II. Túrkevei Szkander Európa Kupa versnyenek.

Forrás: facebook.com / Túrkevei Titánok

Sokan nem tudják, de jó ideje egyre népszerűbb sportág a szkander Túrkevén. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az idei már második alkalom volt, hogy ebben a városban rendezték meg a II. Túrkevei Szkander Európa Kupa versenyt. A Túrkevei Titánok edzője, Deák Lajos szerint a felújított Korda Sándor Filmszínház igazán méltó helyszíne volt a színvonalas megmérettetésnek, amelyre Romániából, Szerbiából, Albániából, Mongóliából és természetesen Magyarországról is érkeztek indulók – méghozzá igen szép számmal. 

Szkander Európa Kupa
Szépen szerepeltek a Túrkevei Titánok a II. Túrkevei Szkander Európa Kupa versenyen
Forrás: facebook.com / Túrkevei Titánok

Ilyen volt a II. Túrkevei Szkander Európa Kupa 

A Túrkevei Titánok nagy csapattal álltak asztalhoz: közel 30 versenyző küzdött meg egymással és a külföldi versenyzőkkel. Közülük kiemelkedett Gladcsenkó Zoltán, aki a döntőben a tavalyi román bajnokot győzte le. Éremmel zárt ifj. Deák Lajos is, aki egyike volt a legifjabb indulóknak. Nem ő volt azonban az egyetlen fiatal, aki kiemelkedett a többiek között: a nap egyik legkedvesebb figurája a 12 és fél éves Zsibó Panni volt, aki az összes többi női versenyzővel együtt azt is bebizonyította, hogy a szkander nem csak „fiús” sport. És hogy hogyan lesz egy 12 éves lányból szkander versenyző?

II. Túrkevei Szkander Európa Kupa

Fotók: Túrkevei Titánok

A gyerekek sokszor az iskolai sportnapokon ismerkednek meg velünk. Ott kipróbálják, tetszik nekik, aztán addig nyaggatják a szülőket, míg el nem hozzák őket egy edzésre. A szkander iránti szerelem általában így kezdődik

– mondja el Deák Lajos.

A fiatalok mellett természetesen a „régóta fiatalok” is képviselték magukat, a rekorder a 78 éves Kovács „Pepe”, bácsi volt, aki két 50 év feletti sporttárssal küzdött meg a „Grandmasters” kategóriában.  

A rendezvényen tiszteletét tette Hafuzi Avnija, Albánia tiszteletbeli konzulja és békenagykövete, valamint több térségi képviselő és sportbarát, köztük Szűcs Dániel, Mezőtúr polgármestere, Vad Attila és Molnár Lajos Túrkeve Önkormányzati képviselői. 

– Ez nemcsak sport, hanem közösségépítés. Aki egyszer eljön ide, érzi, hogy Túrkevén van szív, erő és összetartás – mondta el az edző.

Világbajnokság Bakuban

Az Európa Kupa után nincs leállás: Deák Lajos és csapata már nagy erőkkel készül az október 26-ai Szkander Világbajnokságra, amelyet Bakuban rendeznek. A „veterán” csapat tagjai Simon Ferenc, Farkas Norbert, Józsa Mihály, és Kelemen László, a híres szkandergépek feltalálója. Ők képviselik majd hazánkat és mutatják meg a világnak, hogy milyen is a magyar virtus. 

Ez a csapat igazi különítmény. Mindenki másért fontos nekünk, de együtt vagyunk a legerősebbek

– értékelte a csapatot Deák Lajos.

A verseny teljes eredménylistáját ITT tekintheti meg. Aki pedig szeretne betekintést nyerni a szkander világába, illetve megismerkedni a Túrkevei Titánokkal és ezzel a különleges sporttal, bármikor ellátogathat hozzájuk. 

