Feszültek a bicepszek a II. Túrkevei Szkander Európa Kupán – galériával

Sokan nem tudják, de jó ideje egyre népszerűbb sportág a szkander Túrkevén. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az idei már második alkalom volt, hogy ebben a városban rendezték meg a II. Túrkevei Szkander Európa Kupa versenyt. A Túrkevei Titánok edzője, Deák Lajos szerint a felújított Korda Sándor Filmszínház igazán méltó helyszíne volt a színvonalas megmérettetésnek, amelyre Romániából, Szerbiából, Albániából, Mongóliából és természetesen Magyarországról is érkeztek indulók – méghozzá igen szép számmal.

Szépen szerepeltek a Túrkevei Titánok a II. Túrkevei Szkander Európa Kupa versenyen

Forrás: facebook.com / Túrkevei Titánok

Ilyen volt a II. Túrkevei Szkander Európa Kupa

A Túrkevei Titánok nagy csapattal álltak asztalhoz: közel 30 versenyző küzdött meg egymással és a külföldi versenyzőkkel. Közülük kiemelkedett Gladcsenkó Zoltán, aki a döntőben a tavalyi román bajnokot győzte le. Éremmel zárt ifj. Deák Lajos is, aki egyike volt a legifjabb indulóknak. Nem ő volt azonban az egyetlen fiatal, aki kiemelkedett a többiek között: a nap egyik legkedvesebb figurája a 12 és fél éves Zsibó Panni volt, aki az összes többi női versenyzővel együtt azt is bebizonyította, hogy a szkander nem csak „fiús” sport. És hogy hogyan lesz egy 12 éves lányból szkander versenyző?