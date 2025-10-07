Bulgáriában bizonyította be a tiszaigari szkanderes, hogy mindkét karjában gigászi erő van

Bulgáriában, Albena városában zajlott szeptember 10. és 23. között a 46. Szkander Világbajnokság, ahol a tiszaigari Vályi-Nagy Imre is versenyzett – számolt be oldalán a Tisza-tavi község. Vályi-Nagy a Grandmasters 80 kilogrammos kategóriájában indult a világ legjobbjai között, és kiváló helyezéseket ért el. Bal kézzel az ötödik, jobb kézzel a tizedik helyet szerezte meg tizenhat induló között.