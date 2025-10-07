október 7., kedd

Kardbirkózás

Bulgáriában bizonyította be a tiszaigari szkanderes, hogy mindkét karjában gigászi erő van

Mindkét karral versenyzett a bulgáriai világbajnokságon a tiszaigari Vályi-Nagy Imre.

Rózsa Róbert
Jobb és bal kézzel is kiválóan szerepelt a szkander világbajnokságon Vályi-Nagy Imre (jobbra)

Fotó: Facebook.com / Tiszaigar

Bulgáriában, Albena városában zajlott szeptember 10. és 23. között a 46. Szkander Világbajnokság, ahol a tiszaigari Vályi-Nagy Imre is versenyzett – számolt be oldalán a Tisza-tavi község. Vályi-Nagy a Grandmasters 80 kilogrammos kategóriájában indult a világ legjobbjai között, és kiváló helyezéseket ért el. Bal kézzel az ötödik, jobb kézzel a tizedik helyet szerezte meg tizenhat induló között.

 

