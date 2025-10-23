október 23., csütörtök

Kosárlabda

2 órája

Továbbjutott a Szolnok Evolution a Hepp Kupában

Címkék#Hepp Kupa#Eszterházy SC#Tiszavirág Aréna#Szolnok Evolution

Szerda este a Tiszavirág Arénában játszották Tóth Zoltánék az NB I. alatt szereplő kosárlabda csapatok számára kiírt Hepp Kupa második körét. A Szolnok Evolution az Eger elleni találkozót is sikerrel abszolválta és bejutott a harmadik fordulóba.

Jegesi László

A Hepp Kupa második fordulójában szerda este a Szolnok Evolution a Tiszavirág Arénában fogadta az NB I/B Zöld csoportjában szereplő Eszterházy csapatát.

Szolnok Evolution, kosárlabda
Hat ponttal győzött a Szolnok Evolution csapata
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Szolnok Evolution–Eszterházy SC 81–75 (30–24, 18–17, 14–12, 19–22)

Szolnok, Tiszavirág Aréna, 100 néző, vezette: Kozma Péter, Fehérvári Gergely.

Evolution: CSÁK B. 11/3, Hegedűs G. 8/6, TÓTH Z. 26/9., Berkics M. 9/6, Csákvári 8. Csere: Lakatos P. 3/3, MOLNÁR P. 10/3, Verba 4, Nagy D. 2, Fodor M. Játékosedző: Tóth Zoltán.

Az osztálykülönbség egyáltalán nem riasztotta meg a hazai együttest, és már az első negyedben magához ragadta a kezdeményezést. Harminc ponttal szórta meg az egrieket ebben a játékrészben, és a hat pontos különbséget még eggyel toldotta meg a félidő előtt. A harmadik felvonás sokkal kevesebb kosarat hozott, de így is tovább növelte előnyét az Evolution. Az utolsó negyedben is több hibás dobása is volt a hazai gárdának, de tudta tartani a különbséget és ha szorosabb végjátékban is, de megérdemelten nyert és jutott tovább a következő fordulóba.

 

