Rajt-cél győzelemmel nyitott a Szolnok Evolution csapata

Egykoron az Olaj soraiban nevelkedő kosarasokból álló legénységnek jól sikerült a bemutatkozása.

Tóth Zoltán (balról) és a Szolnok Evolution csapata fölényes győzelemmel debütáltak

Forrás: hunbasket/archív

Józsefvárosi KC–Szolnok Evolution 66–91 (11–25, 19–25, 14–21, 22–20)

Szolnok: Tóth Z. 16/12, Arnóth 10, Molnár P. 8, Csák B. 9/9, Verba 6. Csere: Hegedűs G. 14/9, Lakatos P. 11/3, Faragó M. 8/6, Murányi 4, Szilágyi 2, Fodor M. 2, Simon Z. 1. Játékosedző: Tóth Zoltán.

Az újonc vendéggárda már az első negyedben tizennégy pontos előnyt épített fel, amire a folytatásban még rápakoltak hatpontot, 30–50. A fordulást követően tovább nyílt az olló, így a zárófelvonás mindenféle izgalom nélkül telt el, a szolnokiak magabiztos győzelméhez nem fért kétség a bajnokság nyitómeccsén.

A szolnoki csapat a folytatásban, vasárnap 18.30-tól a Kőbánya Oldboys csapatát fogadja a Tiszavirág Arénában.

További eredmények: Monor–Közgáz SC 88–46, Kőbánya Oldboys–Cegléd 103–55, Malév–Dunaharaszti II. 73–70.