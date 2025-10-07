október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

23 perce

Rajt-cél győzelemmel nyitott a Szolnok Evolution csapata

Címkék#Szolnok Evolution#Tóth Zoltán#kosárlabda

A kosárlabda NB II. Közép csoportjában debütáló Szolnok Evolution csapata magabiztos győzelemmel rajtolt a fővárosban.

Varga Csaba

Egykoron az Olaj soraiban nevelkedő kosarasokból álló legénységnek jól sikerült a bemutatkozása.

szolnok evolution
Tóth Zoltán (balról) és a Szolnok Evolution csapata fölényes győzelemmel debütáltak
Forrás: hunbasket/archív

Józsefvárosi KC–Szolnok Evolution 66–91 (11–25, 19–25, 14–21, 22–20)

Szolnok: Tóth Z. 16/12, Arnóth 10, Molnár P. 8, Csák B. 9/9, Verba 6. Csere: Hegedűs G. 14/9, Lakatos P. 11/3, Faragó M. 8/6, Murányi 4, Szilágyi 2, Fodor M. 2, Simon Z. 1. Játékosedző: Tóth Zoltán.

Az újonc vendéggárda már az első negyedben tizennégy pontos előnyt épített fel, amire a folytatásban még rápakoltak hatpontot, 30–50. A fordulást követően tovább nyílt az olló, így a zárófelvonás mindenféle izgalom nélkül telt el, a szolnokiak magabiztos győzelméhez nem fért kétség a bajnokság nyitómeccsén.
A szolnoki csapat a folytatásban, vasárnap 18.30-tól a Kőbánya Oldboys csapatát fogadja a Tiszavirág Arénában.
További eredmények: Monor–Közgáz SC 88–46, Kőbánya Oldboys–Cegléd 103–55, Malév–Dunaharaszti II. 73–70.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu