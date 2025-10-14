Második bajnoki meccsét is behúzta az Evolution

Vasárnap este a Tiszavirág Arénában került sor a Szolnok Evolution első hazai NB II-es bajnoki mérkőzésére, mely során Tóth Zoltánék a Kőbánya Old Boys együttesét látták vendégül.

18 ponttal győzött a Szolnok Evolution csapata

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

NB II Közép B csoport, 2. forduló

Szolnok Evolution–Kőbánya Old Boys 85–67 (25–14, 19–13, 18–27, 23–13)

Szolnok, Tiszavirág Aréna, 100 néző, vezette: Varga Sándor, Szőcs Béla

Szolnok: CSÁK B. 23/6, Molnár P. 12/6, TÓTH Z. 22/6, Berkics M. 10/6, Csákvári Cs. Csere: Lakatos P. 1, HEGEDŰS G. 10/6, Szilágyi A., Verba 2, Fodor M., Arnóth 5, Faragó M. Játékosedző: Tóth Zoltán.

A pályaválasztó a találkozó elején hamar érvényre juttatta nagyobb tudását és közel húsz pontos előnyre tett szert ebben a játékrészben. A folytatásban kissé kiengedett a többnyire egyéni akciókra alapozó vendéglátó, ellenfelük egy alkalommal már hat pontosra is csökkentette a különbséget közöttük. Nem hagyta azonban kiénekelni a sajtot a szájából az Evolution és a záró felvonásban újra az elején látott arcát mutatva magabiztos fölénnyel győzte le vetélytársát.