október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Második bajnoki meccsét is behúzta az Evolution

Címkék#Tiszavirág Aréna#Szolnok Evolution#Kőbánya Old Boys#kosárlabda

A megalakulása utáni első szezonjának második bajnoki mérkőzését is megnyerte az újonnan alakult szolnoki kosárlabdacsapat. Idegenbeli sikere után hazai találkozóján is diadalmaskodott az NB II-ben induló Szolnok Evolution együttese.

Jegesi László

Vasárnap este a Tiszavirág Arénában került sor a Szolnok Evolution első hazai NB II-es bajnoki mérkőzésére, mely során Tóth Zoltánék a Kőbánya Old Boys együttesét látták vendégül.

Szolnok Evolution, kosárlabda
18 ponttal győzött a Szolnok Evolution csapata
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

NB II Közép B csoport, 2. forduló

Szolnok Evolution–Kőbánya Old Boys 85–67  (25–14, 19–13, 18–27, 23–13)

Szolnok, Tiszavirág Aréna, 100 néző, vezette: Varga Sándor, Szőcs Béla

Szolnok: CSÁK B. 23/6, Molnár P. 12/6, TÓTH Z. 22/6, Berkics M. 10/6, Csákvári Cs. Csere: Lakatos P. 1, HEGEDŰS G. 10/6, Szilágyi A., Verba 2, Fodor M., Arnóth 5, Faragó M. Játékosedző: Tóth Zoltán.

A pályaválasztó a találkozó elején hamar érvényre juttatta nagyobb tudását és közel húsz pontos előnyre tett szert ebben a játékrészben. A folytatásban kissé kiengedett a többnyire egyéni akciókra alapozó vendéglátó, ellenfelük egy alkalommal már hat pontosra is csökkentette a különbséget közöttük. Nem hagyta azonban kiénekelni a sajtot a szájából az Evolution és a záró felvonásban újra az elején látott arcát mutatva magabiztos fölénnyel győzte le vetélytársát.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu