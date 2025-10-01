október 1., szerda

Régi vágyuk vált valóra a szolnoki kosárlabdázóknak

Új kosárlabdacsapat csapat alakult Szolnokon. Az NB II. Közép B csoportjában csütörtökön első bajnoki mérkőzésére készül a Szolnok Evolution néven újonnan alakult együttes. A Tisza-partiak első tétmeccsükön már túl vannak, a Hepp Kupa első körében arattak sima győzelmet.

Jegesi László

Immár hat éve annak, hogy a Szolnoki Olajbányász első osztályú kosárlabdaegyüttese mögött másik felnőtt gárda is szerepelt a nemzeti bajnokságok valamelyikében. Akkor az Olaj U 23-as együttese indult az NB I/B úgynevezett Zöld csoportjában, azóta legfeljebb beszédtémát jelentett, hogy az utánpótlásból kiöregedett játékosok számára játéklehetőséget biztosítsanak valahogyan. A Lakatos László által menedzselt klub sokak álmát valósítja meg azzal, hogy ősztől csapatot indít az NB II-ben Szolnok Evolution néven. A felkészülés jegyében a Semix kupa döntőjében nyolcpontos különbséggel győzte le a nemrégiben a csapat a velük majd egy csoportban szereplő szintén NB II-es Békést. Hétfőn este pedig már első tétmeccsén is túl van a csapat, a Hepp Kupa keretében a BKG-Príma Akadémia Debrecen ellen 84–68-ra nyertek a szolnokiak a csütörtökön induló bajnokság előtt, amikor is az első fordulóban a Józsefvárosi KC együtteséhez látogatnak.
 

Szolnok Evolution, kosárlabda
A Szolnok Evolution csapata csütörtökön kezdi meg szereplését az NB II. Közép B csoportban
Forrás: Beküldött


Csak helyi kosárlabdázók játszanak a Szolnok Evolution csapatánál

– Azért csak ebben az osztályban, mert egy újonnan benevezett klubnak minden esetben a legalsó szintről kell indulnia – ezt már Tóth Zoltántól, az újsütetű alakulat játékos-edzőjétől tudta meg hírportálunk. – Egy régóta dédelgetett álom válik valóra, hiszen több olyan fiatal játékos él Szolnokon és próbált eddig játszani valahol, akiknek esélye sem volt az Olajbányász felnőtt keretébe kerülni. Ezt meglovagolva jött a gondolat, hogy próbáljunk meg kialakítani egy olyan csapatot, ahol ezek a korábban tehetségesnek vélt kosárlabdázók állandó játéklehetőséghez juthatnak. Ráadásul ebben az együttesben az én korosztályom, Csák Bence, Csákvári Csaba és Berkics Máté is szóhoz kerülhetnek, ami további motivációt adott a megvalósításhoz. Lakatos László, az Evolution tulajdonosa karolta fel az ötletet és teremtett az általa létrehozott edzőközpontban olyan feltételeket, amellyel nyugodt szívvel nekifoghatunk a bajnokságnak is.

–  Minden adott tehát az induláshoz?

– Igen, a keretünk jelenleg tizenöt játékost számlál, az ifiből kiöregedett játékosok, valamint a mi generációnkon kívül három-négy, még a tizennyolcat sem betöltött fiatalra is számítunk. Többnyire az edzőközpontban egyéni tréningekkel készülnek a játékosok, akik térítésmentesen használhatják az Evolutionban rendelkezésre álló termeket, eszközöket. Csapatedzésre hetente egyszer kerül sor, mégpedig a bajnoki mérkőzéseken hazai pályaként szolgáló Tiszavirág Arénában szerdánként. További cégek és vállalkozók is támogatnak bennünket szerencsére, úgy gondolom, hogy minden együtt van az induláshoz.

– Milyen célokkal vágnak neki a szezonnak?

– Csak szolnoki kosárlabdázó van a sorainkban, ezen a későbbiekben sem szeretnénk változtatni. Október 2-án idegenben kezdődik a szezon, nagyon sok meccset játszunk majd. Feltett szándékunk, hogy egy év múlva felkerüljünk az NB I/B Zöld csoportjába, ami komoly megméretést jelenthet majd a játékosok számára. Az alapszakaszban a keleti országrész csapataival mérkőzünk meg, a rájátszásba viszont már a nyugati régió is bekapcsolódik majd.

 

