A fővárosban is magabiztos játékkal nyert az Evolution

A két nappal korábban játszott bajnoki mérkőzés után csütörtökön újabb fellépés várt a Szolnok Evolution gárdájára az NB II. Közép B csoportban, ezúttal idegenben.

22 ponttal győzött a Szolnok Evolution csapata

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Malév SC–Szolnok Evolution 88–110 (29–28, 26–33, 13–19, 20–30)

Budapest, Vilmos Endre Sportcentrum, vezette: Hervay Tibor, Kiss Bálint

Szolnok: Molnár P. 10, HEGEDŰS G. 24/15, TÓTH Z. 29/21, FODOR M. 18/3, Arnóth 15. Csere: Szilágyi A. 4, Nagy D. 2, Simon Z., Faragó M. 8. Játékosedző: Tóth Zoltán.

Kissé fáradtan kezdtek a vendégek, az első negyedet szoros csatában a hazaiak nyerték. A folytatásban szép lassan átvette az irányítást a Szolnok, és már előnnyel várhatta a második félidőt. A harmadik felvonásban egyre inkább felőrölte a Malév ellenállását Tóth Zoltán csapata, a játékosedző társával, Hegedűs Gergellyel összesen tizenkét három pontost rámolt be ellenfele kosarába. Az utolsó negyedben tovább növelte előnyét az Evolution és száz pont fölé kerülve ilyen különbséggel is megérdemelten nyerte meg a találkozót.