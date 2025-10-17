október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

A fővárosban is magabiztos játékkal nyert az Evolution

Címkék#NB II#Szolnok Evolution#kosárlabda

Harmadik bajnoki mérkőzését is megnyerte a szolnoki kosárlabdacsapat, így továbbra is százszázalékos mérleggel bír. A vasárnapi hazai mérkőzés után ezúttal idegenben szerepelt a Szolnok Evolution együttese, a Malév csapatá múlta felül.

Jegesi László

A két nappal korábban játszott bajnoki mérkőzés után csütörtökön újabb fellépés várt a Szolnok Evolution gárdájára az NB II. Közép B csoportban, ezúttal idegenben.

Szolnok Evolution, kosárlabda
22 ponttal győzött a Szolnok Evolution csapata
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Malév SC–Szolnok Evolution 88–110 (29–28, 26–33, 13–19, 20–30)

Budapest, Vilmos Endre Sportcentrum, vezette: Hervay Tibor, Kiss Bálint

Szolnok: Molnár P. 10, HEGEDŰS G. 24/15, TÓTH Z. 29/21, FODOR M. 18/3, Arnóth 15. Csere: Szilágyi A. 4, Nagy D. 2, Simon Z., Faragó M. 8. Játékosedző: Tóth Zoltán.

Kissé fáradtan kezdtek a vendégek, az első negyedet szoros csatában a hazaiak nyerték. A folytatásban szép lassan átvette az irányítást a Szolnok, és már előnnyel várhatta a második félidőt. A harmadik felvonásban egyre inkább felőrölte a Malév ellenállását Tóth Zoltán csapata, a játékosedző társával, Hegedűs Gergellyel összesen tizenkét három pontost rámolt be ellenfele kosarába. Az utolsó negyedben tovább növelte előnyét az Evolution és száz pont fölé kerülve ilyen különbséggel is megérdemelten nyerte meg a találkozót

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu