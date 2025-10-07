A nagyiváni Devits Ádám hat gólt lőtt a Berekfürdő kapujába

A 6. forduló mérkőzéseit rendezték meg a Szolnok vármegyei III. osztályú futball-bajnokságban. A Tiszasas gárdája szabadnapos volt, de ennek ellenére is őrzi vezető pozícióját. Egyik üldözője a Jászkisér sima győzelmet aratott Kengyelen. A Jászszentandrás is győzelemmel erősítette meg harmadik helyét. Góleső volt Nagyivánban, ahol Devits Ádám hat találattal segítette a hazaiakat, ami megsüvegelendő teljesítmény. Mellette meg kell említeni Varga Zoltán és Vincze Gábor nevét is, akik egyaránt három-három góllal segítették csapatukat.

Szolnok vármegyei III. osztály 6. forduló eredményei

Bánhalma–Cibakháza 1–2 (0–1)

Bánhalma, vezette: Járdán Lajos (Erdei G., Juhász E.).

Gólszerzők: Házi Csaba (49.), ill. Zombor Soma (29.), Nagy Márk (89.).

Nagyiván–Berekfürdő 6–4 (2–1)

Nagyiván, vezette: Száraz Attila (Kóródi F., Soós I.)

Gólszerzők: Devits Ádám (18., 45., 48., 50., 55., 78.), ill. Bánhegyi Tamás (26, 86,), Daróczi Dániel (47.), Faragó A. (62.).

Kétpó–Tiszaörs 2–2 (2–1)

Kétpó, vezette: Golecz Gábor (Pálinkás B., Medvegy Zs.).

Gólszerzők: Kánai Zsolt (3, 23.) ill. Seres László (11.), Fehér Flórián (61.).

Kiállítva: Andréka Mihály (53.), ill. Seres László (75.).

Kengyel–Jászkisér 1–5 (0–1)

Kengyel, vezette: Arany László (Bán J., Borhi Cs.)

Gólszerzők: Ladányi Tibor (85.), ill. Vincze Gábor (32. 65., 69.), Nagy András (63., Kalmár László (89.).

Kőtelek–Jászszentandrás 1–3 (1–1)

Kőtelek, vezette: Peredi Tibor (Halgat J., Mogyoródi D.)

Gólszerzők: Kónya Imre (42.), ill. Varga Zoltán (26., 65., 69.).

Jászágó–Jászdózsa 3–3 (2–1)

Jászágó, vezette: Jancsó József (Borhi Cs., Major I.)

Gólszerzők: Radó Alex (9., 31., Vízi Dávid (51.), ill. Simon Zsolt (23.), Vas Viktor (57.), Tóth István (90.).

Kiállítva: Vízi Dávid (90.).

Jászjákóhalma–Öcsöd 4–1 (3–1)

Jászjákóhalma, vezette: Szilvási Zoltán (Bán J., Szanyi A.).

Gólszerzők: Eszes Gy. (10., 32.), Forgács Patrik (17.), Szerencsi Csaba (51.), ill. Demjén Zs. (24.).