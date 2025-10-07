3 órája
A nagyiváni Devits Ádám hat gólt lőtt a Berekfürdő kapujába
A Szolnok vármegyei III. osztályú futball-bajnokság hatodik fordulóját rendezték meg a minap. Mutatjuk az eredményeket.
A 6. forduló mérkőzéseit rendezték meg a Szolnok vármegyei III. osztályú futball-bajnokságban. A Tiszasas gárdája szabadnapos volt, de ennek ellenére is őrzi vezető pozícióját. Egyik üldözője a Jászkisér sima győzelmet aratott Kengyelen. A Jászszentandrás is győzelemmel erősítette meg harmadik helyét. Góleső volt Nagyivánban, ahol Devits Ádám hat találattal segítette a hazaiakat, ami megsüvegelendő teljesítmény. Mellette meg kell említeni Varga Zoltán és Vincze Gábor nevét is, akik egyaránt három-három góllal segítették csapatukat.
Szolnok vármegyei III. osztály 6. forduló eredményei
Bánhalma–Cibakháza 1–2 (0–1)
Bánhalma, vezette: Járdán Lajos (Erdei G., Juhász E.).
Gólszerzők: Házi Csaba (49.), ill. Zombor Soma (29.), Nagy Márk (89.).
Nagyiván–Berekfürdő 6–4 (2–1)
Nagyiván, vezette: Száraz Attila (Kóródi F., Soós I.)
Gólszerzők: Devits Ádám (18., 45., 48., 50., 55., 78.), ill. Bánhegyi Tamás (26, 86,), Daróczi Dániel (47.), Faragó A. (62.).
Kétpó–Tiszaörs 2–2 (2–1)
Kétpó, vezette: Golecz Gábor (Pálinkás B., Medvegy Zs.).
Gólszerzők: Kánai Zsolt (3, 23.) ill. Seres László (11.), Fehér Flórián (61.).
Kiállítva: Andréka Mihály (53.), ill. Seres László (75.).
Kengyel–Jászkisér 1–5 (0–1)
Kengyel, vezette: Arany László (Bán J., Borhi Cs.)
Gólszerzők: Ladányi Tibor (85.), ill. Vincze Gábor (32. 65., 69.), Nagy András (63., Kalmár László (89.).
Kőtelek–Jászszentandrás 1–3 (1–1)
Kőtelek, vezette: Peredi Tibor (Halgat J., Mogyoródi D.)
Gólszerzők: Kónya Imre (42.), ill. Varga Zoltán (26., 65., 69.).
Jászágó–Jászdózsa 3–3 (2–1)
Jászágó, vezette: Jancsó József (Borhi Cs., Major I.)
Gólszerzők: Radó Alex (9., 31., Vízi Dávid (51.), ill. Simon Zsolt (23.), Vas Viktor (57.), Tóth István (90.).
Kiállítva: Vízi Dávid (90.).
Jászjákóhalma–Öcsöd 4–1 (3–1)
Jászjákóhalma, vezette: Szilvási Zoltán (Bán J., Szanyi A.).
Gólszerzők: Eszes Gy. (10., 32.), Forgács Patrik (17.), Szerencsi Csaba (51.), ill. Demjén Zs. (24.).
Az állás: 1. Tiszasas 15 pont, 2. Jászkisér 15, 3. Jászszentandrás 14, 4. Jászjákóhalma 11, 5. Berekfürdő 11, 6. Nagyiván 10, 7. Kengyel 9, 8. Öcsöd 6, 9. Cibakháza 6, 10. Jászágó 6, 11. Jászdózsa 5, 12. Kőtelek 4, 13. Bánhalma 4, 14. Tiszaörs 1 pont.
Jászjákóhalma–Öcsöd, vármegye iii., 6. fordulóFotók: Pesti József