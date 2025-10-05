október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda / Eurokupa

53 perce

Csak a továbbjutásnak örülhetett a Szolnoki Dózsa

Címkék#Szolnoki Dózsa#Eurokupa#vízilabda

A spanyolországi Terrassában zajló vízilabda Eurokupa D csoportjának záró meccsén váratlanul sima, kilencgólos vereséget szenvedett a Szolnoki Dózsa a házigazdák csapatától.

Varga Csaba

Mint tudjuk, a Szolnoki Dózsa legénysége a tornán megnyerte az előző két meccsét, hiszen a francia Pays D’Aix Natationt 23–10-re, míg a német Potsdam gárdáját 14–10-re győzte le. A harmadik fordulóban azonban a spanyol bajnokság előző évadjában negyedik katalán gárdától súlyos vereséget szenvedett.

szolnoki dózsa
Semmi sem sikerült a csoportzáron a fehér sapkás Szolnoki Dózsa csapatának
Fotó: Illusztráció / Mészáros János (MW archív)

CN Terrassa (spanyol)–Szolnoki Dózsa 13–4 (5–0, 2–0, 3–1, 3–3)

Szolnok: Józsa és Szabó G. (kapusok) – Zerinváry 1, Krasznai, Vámosi, Bedő 1, Cseh M. 1, Simon D., Schmölcz, Böröczky, Szabó B., Kakstedter 1, Zeman, Teleki. Edző: Hangay Zoltán.

Mint tudjuk, a Szolnoki Dózsa csapatkapitánya, Kovács Gergő sérülése miatt nem utazhatott ki a katalán városba. Nélküle is hozták társai az előző két mérkőzést.

A házigazdák elleni összecsapás azonban nem csak rosszul kezdődött, hanem a vége is csúnya lett. A vendéglátók már 9–0-ra vezettek, amikor a harmadik negyedben Kaskstedter Bendegúz végre betalált. A folytatás sem hozott sok jót a Dózsának, akik továbbra is árnyékuk voltak önmaguknak. A végére is megmaradt a spanyol együttes kilencgólos előnye.

A szerencse a szerencsétlenségben, hogy az Eurokupa csoport másodikai közül a szolnokiak is továbbjutottak a 16 csapatot számláló főtáblára.

– Nagyon rossz napot fogtunk ki, szinte semmi sem sikerült – mondta hírportálunknak Hangay Zoltán, a szolnoki csapat edzője. – A múlt heti Magyar Kupán mutatott játék után teljesen érthetetlen a mai teljesítményünk. A gödör aljára kerültünk, de minél hamarabb ki kell belőle kecmeregnünk. Úgyhogy lesz dolgunk a jövő héten, hiszen szombaton már a Miskolcot fogadjuk bajnoki meccsen. Csak annak örülhetünk, hogy csoportmásodikként sikerült a továbbjutás a kupasorozatban.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu