Csak a továbbjutásnak örülhetett a Szolnoki Dózsa

Mint tudjuk, a Szolnoki Dózsa legénysége a tornán megnyerte az előző két meccsét, hiszen a francia Pays D’Aix Natationt 23–10-re, míg a német Potsdam gárdáját 14–10-re győzte le. A harmadik fordulóban azonban a spanyol bajnokság előző évadjában negyedik katalán gárdától súlyos vereséget szenvedett.

Semmi sem sikerült a csoportzáron a fehér sapkás Szolnoki Dózsa csapatának

Fotó: Illusztráció / Mészáros János (MW archív)

CN Terrassa (spanyol)–Szolnoki Dózsa 13–4 (5–0, 2–0, 3–1, 3–3)

Szolnok: Józsa és Szabó G. (kapusok) – Zerinváry 1, Krasznai, Vámosi, Bedő 1, Cseh M. 1, Simon D., Schmölcz, Böröczky, Szabó B., Kakstedter 1, Zeman, Teleki. Edző: Hangay Zoltán.

Mint tudjuk, a Szolnoki Dózsa csapatkapitánya, Kovács Gergő sérülése miatt nem utazhatott ki a katalán városba. Nélküle is hozták társai az előző két mérkőzést.

A házigazdák elleni összecsapás azonban nem csak rosszul kezdődött, hanem a vége is csúnya lett. A vendéglátók már 9–0-ra vezettek, amikor a harmadik negyedben Kaskstedter Bendegúz végre betalált. A folytatás sem hozott sok jót a Dózsának, akik továbbra is árnyékuk voltak önmaguknak. A végére is megmaradt a spanyol együttes kilencgólos előnye.

A szerencse a szerencsétlenségben, hogy az Eurokupa csoport másodikai közül a szolnokiak is továbbjutottak a 16 csapatot számláló főtáblára.

– Nagyon rossz napot fogtunk ki, szinte semmi sem sikerült – mondta hírportálunknak Hangay Zoltán, a szolnoki csapat edzője. – A múlt heti Magyar Kupán mutatott játék után teljesen érthetetlen a mai teljesítményünk. A gödör aljára kerültünk, de minél hamarabb ki kell belőle kecmeregnünk. Úgyhogy lesz dolgunk a jövő héten, hiszen szombaton már a Miskolcot fogadjuk bajnoki meccsen. Csak annak örülhetünk, hogy csoportmásodikként sikerült a továbbjutás a kupasorozatban.