Bukarestben kezdi meg szereplését a Szolnoki Dózsa az Eurokupa főtábláján

A Bajnokok Ligájában két magyar gárda érdekelt, köztük a Vasas a selejtezőből jutott fel a főtáblára, és már kedden este medencébe ugrottak a piros-kékek a szerb Radnicski Kragujevac otthonában. A meccsen többször is vezetett a Vasas, olykor háromgóllal is, a térfélcsere után azonban fordított a szerb együttes, és végül nyert 17–16-ra, az A jelű négyes első fordulójában. A Radnicski soraiban játszanak korábban a Szolnoki Dózsa csapatánál is megforduló vízipólósok, mint Dusko Pijetlevics, Andrija Prlanovics és Viktor Rasovics.

Újabb kemény meccs vár a fehér sapkás Szolnoki Dózsa csapatára

Fotó: Mészáros János

CS Dinamo Bukarest–Szolnoki Dózsa

Csütörtök, 19.30

Az Eurokupában az OB I.-ben az elmúlt évadban harmadik helyezett BVSC legénysége egyből a főtáblán kezd, mégpedig a C jelű négyesben, ahol a csütörtöki nyitókörben a görög Vouliagmeni vendégei lesznek.

A Szolnoki Dózsa csapata a selejtezőből harcolta ki a továbbjutást, Hangay Zoltán együttese a B jelű négyesben szerepel, ahol a román Dinamo Bukarest, az olasz Trieszt, valamint a spanyol CN Barcelona lesz az ellenfele. Az oda-vissza párharcok során, a négyesből két gárda kvalifikálja magát a legjobb 16-közé. A csatározások csütörtökön kezdődnek, a Dózsa a román bajnokságban legutóbb ezüstérmes Dinamo Bukarest uszodájában rajtol.

– Mint legutóbb is mondtam, úgy tűnik, hogy kiegyensúlyozott csoportba kerültünk – nyilatkozta lapunknak Hangay Zoltán. – Közel négy azonos tudású együttes küzd majd meg továbbjutást jelentő két pozícióért. Első ellenfelünk a Dinamo lesz, amelynek soraiban román válogatottak mellett két grúz, egy ausztrál vízilabdázó is szerepel. Nem mellesleg náluk játszik a rutinos, több spanyol klubot is megjárt center, Cosmin Radu, aki 44 éves, de még ma is veszélyesen játszik, nehéz őt tartani. Készültünk is belőlük, de nem lesz könnyű dolgunk ellenük sem. Egyértelmű, ha el akarjuk érni a továbbjutást, akkor nem szabad botlanunk Bukarestben. Sajnos Cseh Maxim és Monostori Samu sem tud velünk tartani, de nélkülük is győzelemmel akarunk rajtolni.