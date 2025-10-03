Megkezdi nemzetközi szereplését a Szolnoki Dózsa

A Szolnoki Dózsa négy esztendeje megnyerte az Eurokupát. Azóta sokat változtak a kontinenstornák, a Bajnokok Ligájának a főtáblája szűkebb lett, ezzel együtt sokat erősödött az Eurokupa mezőnye, sőt létrejött egy újabb sorozat Challenger Kupa néven. Az Eurokupa erősségéről még annyit, hogy az elmúlt évadban az olasz Pro Recco diadalmaskodott, amely a főtáblán a Dózsa egyik ellenfele volt, a másik vetélytársa, a horvát Mladost Zagreb pedig a harmadik helyen végzett.

Spanyolországban száll medencébe a Szolnoki Dózsa: Kakstedter Bendegúzra (labdával) és társaira Eurokupa-meccsek várnak a hétvégén

Fotó: Mészáros János

A szolnoki csapatnak tavaly is selejtezni kellett a főtáblára jutásért, akkor Athénban mindhárom vetélytársát legyőzve jutott tovább. Most a Barcelonához közeli Terrasában hasonlóan jól akarnak teljesíteni Hangay Zoltán vezetőedző tanítványai. A lebonyolításról annyit, hogy a selejtezőből a négy csoport győztese, valamint a három legjobb csoportmásodik jut a 16 együttesből álló főtáblára, amelynek már tagja a BVSC.

– Jól végződött az elmúlt hétvége, hiszen az előző évadhoz hasonlóan idén is megszereztük a Magyar Kupa harmadik helyét, amire büszkék vagyunk – mondta lapunknak Hangay Zoltán. – A hétvégi két kiélezett mérkőzés után másfél nap pihenőt kaptak a fiúk. Kedd este óta készülünk az Eurokupa-találkozókra. Igaz, ellenfeleink nem tartoznak a kontinens elitjéhez, de mint tudjuk, különösen a spanyol és a francia bajnokságból érkező együttesek nem lebecsülendőek. Két éve játszottunk a franciákkal, akkor négy góllal vertük őket. Ami rossz hír, hogy a BVSC ellen orrcsonttörést szenvedő Kovács Gergő nem tarthat velünk, de mi nélküle is ki akarjuk harcolni a továbbjutást, méghozzá csoportgyőztesként.

A Szolnoki Dózsa hétvégi kupaprogramja

Péntek: Szolnok–Pays D’Aix Natation, 21.00. Szombat: Szolnok–OSC Potsdam, 16.00. Vasárnap: CN Terrassa–Szolnok, 13.00.