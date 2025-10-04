október 4., szombat

Vízilabda

1 órája

A Dózsa a vártnál nehezebben nyert a németek ellen

Címkék#Szolnoki Dózsa#Eurokupa#vízilabda

A spanyolországi Terrasában zajló Eurokupa selejtezőkör második fordulójában a Szolnoki Dózsa vízilabdacsapata 14–10-re legyőzte a német OSC Postdam együttesét.

Varga Csaba

A D jelű négyes szombati első összecsapásán a Szolnoki Dózsa csapat nehezen lendült játékba német ellenfelével szemben, hiszen a harmadik negyedben még vesztésre állt, a folytatásban azonban fordítottak Krasznai Bendegúzék.

szolnoki dózsa
A fehér sapkás Szolnoki Dózsa a vártnál nehezebben győzte le német ellenfelét
Fotó: Illusztráció / Mészáros János (MW archív)

Szolnoki Dózsa–OSC Postdam (német) 14–10 (2–5, 4–2, 4–2, 4–1)

Szolnok: Józsa és Szabó G. (kapusok) – Zerinváry 2, Krasznai 2, Vámosi 2, Cseh M. 1, Simon D. 1, Schmölcz 1, Böröczky 1, Szabó B. 2, Kakstedter 1, Zeman 1, Teleki, Monostori. Edző: Hangay Zoltán.

Mint tudjuk, a szolnokiak csapatkapitánya, Kovács Gergő sérülése miatt nem tarthatott társaival a katalóniai városba, a németek elleni meccsen pedig Bedő Krisztiánt pihentette Hangay Zoltán vezetőedző. Közel húsz percen át jól játszott az OSC Postdam csapata, amivel alaposan meglepte a kényelmesen kezdő szolnokiakat.

A harmadik negyedben még 7–9-es állást mutatott az eredményjelző, de szerencsére összekapta magát a Dózsa, Schmölcz Norman és Zerinváry Lóránd góljaival utolérték vetélytársukat, majd egy 5–1-es rohammal megnyerték a mérkőzést.

Az Eurokupa selejtezőjének csoportelsősége a vasárnap délután a házigazdákkal szembeni mérkőzésen dől majd el.

